Paola Calderón encontró el escape en el fútbol playa  

La delantera salvadoreña Paola Calderón encontró una salida a su restricción para jugar fútbol en la Primera División Femenina en este Clausura 2021. La máxima goleadora del torneo pasado ahora hace chilenas en el fútbol playa con el equipo de la UES.

Las puertas para que Paola jugara en el actual torneo de la primera femenina se cerraron, debido a que la delantera pidió su salida de FAS, cuando ya había sido inscrita en el equipo santaneco. Dicha afiliación con las tigrillas no le permite fichar por ningún equipo de la liga y por ende ser llamada a la selección nacional.

Cabe mencionar que la reciente inscripción de Paola en la Universidad de El Salvador para estudiar educación física y su prohibición de jugar en la primera influyeron en la decisión de la jugadora por el fútbol playa. Según la futbolista, su actual entrenador Rafael González le preguntó sobre la posibilidad de jugar en la modalidad de arena a su llegada a la universidad y dadas las circunstancias de inactividad en la primera femenina, la jugadora aceptó el llamado.

“Desde que entré a la universidad hablé con el técnico de fútbol playa y él estaba bien contento desde que supo que iba a entrar a la universidad y desde un principio me dijo ´venite al equipo´. Ya lo habíamos hablado desde antes de que supiera que no iba jugar en la primera. Yo bien contenta, porque ya me gustaba hacer chilenas y ahí las puedo practicar mejor aún”, expresó Paola.

Calderón menciona que la dinámica y técnica para jugar fútbol playa es diferente, por lo que le ha costado su adaptación y cambio de la engramillado a la arena. A pesar de que solo ha realizado dos juegos, la jugadora ya golea en el equipo de la UES.

“Al principio me sentí un poco rara,pero me gusta. Cada que ve que juego le voy hallando más. Siento que si entreno y le meto más de lleno a esto podría destacar un poco más, aprender la modalidad de correr, porque hay que hallarle hasta eso o cómo regatear, ya que se complica por la arena, también hay que aprender la forma de pegar y aprender bien las reglas, porque aún no las sé bien”, comentó la delantera.

“Paola con un poquito más de entrenamiento está para llegar a la selección de El Salvador. Primero, es una niña que tiene una gran disposición para entrenar, no se aturra para el entreno, le gusta mucho los retos. Además de la parte técnica que maneja bastante bien, solo sería inculcarle las nuevas técnicas de fútbol que son: levantar el balón de la arena, pases un poquito más aéreos, la chilena ya la maneja excelentemente, los tiros libres por el balón y jugar descalzo son distintos pero los maneja bien”, expresó Rafael Gonzalez.

Además, la artillera comentó que el fútbol playa ha representado múltiples beneficios como estudiante universitaria y deportistas, por lo que se siente motivada con esta nueva faceta en el balompié. “Gracias a eso voy a tener una beca en la UES, por jugar fútbol playa”, indicó Calderón.

“Una de las cosas que me han parecido interesantes del fútbol playa es que tiene mucho apoyo y oportunidades. Como equipo de fútbol playa de la UES nos están apoyando mucho con evaluaciones médicas, tratamientos.Nos hacen chequeos por si tenemos problemas de salud y nos han dado vitaminas y magnesio para que lleguemos al cien al torneo”,agregó.

Por otra parte, el entrenador del conjunto femenil de fútbol playa de la UES comentó que al equipo ganador de la liga de fútbol playa femenina se le otorgará un boleto al Beach Soccer Worldwide, en la World Winners Cup 2021 a desarrollarse en Turquía en octubre de este año. “A ese torneo clasifican los campeones de la liga europea y ligas americanas, por gestiones de INDES se ha conseguido esa oportunidad”,agregó.

Calderón mencionó que a pesar de destacar en la modalidad playa aún tiene en sus planes el fútbol once. La atleta espera ir paso a paso en su nueva disciplina y busca disfrutar al máximo su recorrido en las canchas de arena.

“Por ahorita mi corazón pertenece al fútbol once, pero quiero probar algo nuevo como el fútbol playa y no sé, primero Dios se me dé una oportunidad ahí y a ver cómo nos va en la UES”, expresó.

“La cuestión es ir paso a paso. Vamos a tratar de jugar esta liga y esperar que cuando empiece el torneo de fútbol no vaya a chocar con las últimas jornadas de la liga, sino buscaríamos los permisos, en caso pasaramos a las finales para que ella pueda hacer los juegos finales”

Se tiene agendado que la liga femenil de playa comience el 8 de junio y estará conformada por ocho equipos en cuatro grupos. Los tres primeros puestos de la competencia recibirán premios estimados en $2,000, $1,000 y $500 respectivamente y los ganadores de cada rama podrán viajar al Beach Soccer Worldwide, en la World Winners Cup 2021.