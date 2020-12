Paola Calderón: "El FAS está para cosas grandes"

El FAS femenino arrasa en la primera división de inicio a fin. Justo ha terminado la primera vuelta de la segunda fase y gracias a sus cinco victorias ya alcanzaron la clasificación a los cuartos de final. El equipo que dirige Ofni Bolaños anda con el pie en el acelerador pues han marcado 28 goles y solo han recibido uno.

El equipo carbura a la perfección, pero también hay una jugadora que destaca por su juego y pegada y es Paola Calderón. La artillera tigrilla, quien con 24 goles anotados, está en franca pelea por el título de goleadora que actualmente lidera por un tanto más, Brenda Cerén de Alianza Woman y más atrás está Carla Rivas, de Firpo, con 12 anotaciones.

La jugadora tigrilla dijo estar contenta con su desempeño y a pesar de ir las cosas con el viento a su favor, no se puede celebrar nada aún. El trabajo en equipo es una gran virtud, aseguró.

"Nos enfocamos en ganar desde que empezó el torneo. Queremos hacer las cosas bien y estamos contentas por lo que hemos hecho. Estamos con mentalidad positiva. Nos imaginamos hacer un trabajo así de serio, los entrenamientos son buenos, nos ayudan bastante y los resultados se han dado", dijo Paola, originaria de Chalatenango y que tiene 18 años de edad.

Sobre sus goles, Calderón destaca que "me siento bien, lo importante es aportar al equipo, lo que se ha hecho es mérito de todas, estamos para ayudarnos, somos una familia. Hubo un gol que me gustó y fue ante el Jocoro porque fue de chilena, lo venía buscando desde el primer partido y gracias a Dios se me dio".

Calderón reconoce que el trabajo ha sido bueno pero han tenido que hacer mucho esfuerzo porque el parón debido a la pandemia les afectó. Además, hubo incertidumbre sobre si se llevaría a cabo el campeonato femenino debido a la pandemia.

Paola empezó en el fútbol desde los cuatro años con su familia. A los siete años entró a una escuela de fútbol y a los 15 años estuvo ya en un equipo femenino y tuvo la oportunidad de estar en selecciones menores. Posteriormente jugó con Legends (que dirigía Ofni Bolaños) ya en la liga nacional y desde el año pasado fichó con el FAS femenino. Con las tigrillas fue subcampeona en el Apertura 2019.