Panameño: "En FAS me consolidé como jugador" 

Juan Carlos "Brujita" Panameño tiene muchas historias qué contar, en la vida secular y deportiva. Después de su retiro, allá en 2010, se dedicó a un trabajo de mantenimiento de máquinas vending (de venta de churros y bebidas) hasta 2019 y luego de siete meses sin trabajo, ahora labora en el área de recolección de desechos sólidos de la Alcaldía capitalina.

Panameño reconoce que el fútbol es su pasión y en el pasado también se ganaba la vida en las "chonchengas" (partidos de barrio) en comunidades, en los cuales recibía dinero y donde compartió con exjugadores en Santa Ana y Apopa. Ahora, ya con la comuna, hay un proyecto para conformar una escuela de fútbol al pasar la emergencia de la pandemia y espera formar parte de ella.

"Estoy trabajando gracias a Dios, pues desde octubre (2019) estaba sin trabajo y ahora puedo recibir un sustento para mi familia. Antes recibía un poco con los partidos que jugaba de manera semi profesional en el cual recibía algo, pero debido a la pandemia quedamos varados. Ya en julio me dieron chance para estar en el área de recolección de desechos sólidos", dijo.

"Brujita" le toca andar en la recolección de la basura en todos los puntos de San Salvador y "hay que echarle ganas en lo que se pueda". El mes de julio comenzó con esta nueva etapa en el cual considera que "siempre hay algo nuevo por aprender". No le teme al reto, pues le toca andar en toda la capital, tiene el primer turno entrando a las 5:30 de la mañana y termina aproximadamente al mediodía.

"No tengo una ruta fija, como soy nuevo en este departamento ando en la Cima, La Escalón, La 29, en toda la ciudad andamos en la recolección de la basura. Siempre ha sido una persona que ve el lado bueno a las cosas y por ello " siento que vamos a salir adelante". Se vienen proyectos con la Alcaldía en el área de deporte y espera estar ahí.

Un equipo campeón

"Brujita" tiene dos etapas en los equipos donde más tiempo estuvo según él mismo reconoce. La primera fue en el ADET, un equipo en el que inició allá por 1997 y que causó sensación en el Clausura 2000 al llegar a la final.

En esa oportunidad se midieron ante el Firpo en la pelea por la corona y tras el 1-1 en la fase regular y tiempo extra, el pleito se definió desde los penaltis. De hecho, esa final está en la historia al lanzarse un total de 13 penaltis a tal punto que hubo que repetir lanzadores.

Uno de ellos que repitió fue precisamente Panameño y reconoce que "tenía confianza porque yo había empatado el partido. El primer penalti lo hice, entonces me tuve fe pero el segundo lo fallé. Yo lo quería cobrar pero ni modo. Fue algo único porque éramos solo nacionales, era un gran proceso. El ADET fue mi formación, tuvieron un gran proyecto y me di a conocer"

Luego tuvo un paso precisamente con los pamperos pero pasó sin pena ni gloria, hasta que tuvo la oferta de ir al FAS en donde "me consolidé como jugador". Durante su estadía (de 2001 a 2005) vivió la etapa gloriosa de los tigrillos.

"Era un equipo que jugaba muy bien. Yo entrenaba al máximo, recuerdo que si bien no era titular, era raro el partido que no jugara. El profesor (Alberto Castillo) me tenía mucha confianza y era como su comodín, jugaba en todas las posiciones y estaba contento con mi aporte", expuso.

Para el "Brujita" hay un título que más recuerda y fue el 4-0 ante el Alianza. "Ese primer título lo recordamos por el momento en que vivimos. Llegamos de último (vía repechaje) y tuvimos una serie semifinal ante el Águila de impacto. Ese 4-4 en el Barraza fue increíble y la final fue solvente. Ya en las otras finales nosotros éramos favoritos", recordó.

Después de su paso con el FAS tuvo su paso en el Chalatenango, Metapán, Marte Soyapango, Santa Tecla y el Alacranes del Norte, equipo que Desapareció y le quedaron debiendo dos meses. Por ello, decidió colgar los botines y llegó un amigo suyo quien le ofreció trabajar con la distribución de las máquinas vending. A los meses se le tapó una vena del corazón y como tenía seguro social, fue operado. "De ser futbolista no sé qué hubiera pasado", agregó.