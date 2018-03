Panameño Armando Polo selló la victoria del Sonsonate ante Limeño

El Sonsonate cortó su racha de tres derrotas seguidas al imponerse por 2-0 al Municipal Limeño en el estadio Ana Mercedes Campos con un doblete del panameño Armando Polo y maquilló una primera vuelta muy irregular.

Con la victoria el Sonsonate llegó a 11 puntos y se despegó, por cuatro unidades, del sotanero Pasaquina que no pasó de un empate ante el Santa Tecla.

El resultado también le quita un poco de presión al técnico uruguayo Rubén Alonso que centrará sus esfuerzos en tratar de sacar a flote y meter al cuadro occidental a cuartos de final en la segunda vuelta.

Gol de Armando Polo con el que Sonsonate tomó ventaja de 1-0 contra Limeño en el estadio Ana Mercedes Campos. #apertura2017 #sonsonate #limeno #elsalvador Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 6:16 PDT

Así fue la falta sobre Armando Polo y el penalti a favor del Sonsonate en el estadio Ana Mercedes Campos. Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 6:28 PDT

Goooool de Armando Polo para el 2-0 del Sonsonate contra el Limeño en el estadio Ana Mercedes Campos. #apertura2017 #sonsonate #limeno #armandopolo Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 7:01 PDT

La seguidilla de derrotas del cuadro occidental comenzó con el 2-1 ante el Santa Tecla en Las Delicias, se amplió con el revés en casa ante el Isidro Metapán (1-2) y se agudizó con el tropiezo (3-2) en el estadio Jiboa ante el Audaz.El Limeño confirmó su mal momento después de perder en casa por 1-3 contra el Águila y ser goleado 4-0 por el líder Alianza en el Cuscatlán, resultados que lo estancan en la quinta casilla con 14 puntos.El partido no tenía dueño hasta el minuto 37 cuando el árbitro señaló una falta dentro del área que cobró con frialdad el panameño Armando Polo para el 1-0 en el Ana Mercedes Campos.El penalti derivó de una falta sobre Polo cuando hizo un disparo en el área y recibió una carga que el árbitro Rubén Medrano no dudó en señalar.Esa acción hizo la diferencia en un primer tiempo parejo y de pocas ocasiones de gol en territorio cocotero.El panameño consiguió el doblete al minuto 70 y aprovechó una pifia de la zaga santarroseña que intentó controlar un balón, pero lo anticipó Polo y no perdonó a Abiel Aguilera.La expulsión de Diego Coca y Jorge NarcisoCáceres por reclamos al árbitro por lo que recibió la segunda amarilla, al 81, complicó las aspiraciones del cuadro unionense de aventurarse en el empate.

El AD Chalatenango no pudo romper la racha de juegos sin ganar al empatar sin goles ante el Audaz en el estadio Gregorio Martínez y cerró la primera vuelta en el puesto número 10.

Los norteños registraban seis fechas sin sumar de a tres y veían en la visita del benjamín de la primera división una buena oportunidad para retornar a la senda del triunfo, pero el esfuerzo no les dio para mucho.El Audaz ganó al Sonsonate por 3-2 en la fecha anterior y el punto en territorio norteño le supo a mucho..



ALINEACIONES:



AD Chalatenango

22 Ismael Valladares

2 Yohalin Palacios

16 Aníbal Parada

28 Héctor Raúl Cruz

4 Israel Landaverde

15 Henry Reyes

6 Melvin Jacobo Escobar

12 Gustavo López

23 Juan Granados

19 Henry Alvarenga

11 Williams Reyes

DT: Ricardo Serrano

AUDAZ

25 Héctor Carrillo

8 Alonso Umaña

3 Juan Sánchez

6 Aramis Acevedo

10 Jaime Flores

16 Eder Renderos

27 Carlos Anzora

23 Adalberto Hernández

28 Jerson Stivens Aguilar

24 Daley Mena

9 Leví Martínez

DT: German Rafael Pérez