Panameño Armando Polo dice que no llega como “salvador” del Sonsonate

El panameño Armando Polo, de 27 años de edad, vestirá en los próximas horas los colores del Sonsonate, con la intención de darle al equipo cocotero los goles que, en lo que va del Apertura 2017, no ha logrado meter.

El único gol de los occidentales en lo que va del torneo es de un defensor, Ibsen Castro, y eso ha generado la primera crisis del equipo esta temporada. Su entrenador, Garavet Avedissian, ya se fue del equipo y Polo llega como bombero en ataque.

El ariete dio su primera entrevista a EL GRÁFICO y habló de la responsabilidad que trae al fútbol cuscatleco.

¿Cuáles son sus expectativas con Sonsonate?

No conozco mucho del fútbol salvadoreño. Tuve acercamiento con el Águila. Pero sí me han hablado jugadores referentes de esa liga, como Nicolás Muñoz. También hablé con Richard Nixon, zaguero que llegó al Águila. De Sonsonate no conozco mucho, pero lo que te puedo decir es que voy a tratar de aportar mi granito de arena, como todos los compañeros que están ahí, tratar de ganarme un puesto, para lograr trascender con el club.

¿Por qué firma solo por seis meses con Sonsonate?

Llegué a Panamá de regreso la noche del viernes, luego de ir a Egipto a firmar un contrato, pero no se pudo. El objetivo con el equipo acá de Panamá (Tauro) es que si me va bien con Sonsonate seré cedido solo por seis meses, porque también hay otra oferta en Suramérica. Esas fueron las condiciones, prestarme, pero solo por seis meses.

¿Cómo fue su paso por las ligas de Venezuela y Colombia?

Gracias a Dios donde voy he dejado buenas impresiones. Gracias a Dios siempre anoto. Esa es mi referencia. Trataré de llegar al Sonsonate para, ante todo, ganarme un puesto y echarle la mejor de las ganas con los compañeros, para tratar de hacer grandes cosas con el club.

¿Cómo podría describirse en la cancha?

Mi característica es estar en el área, pese a que no soy muy alto. Juego de nueve. Soy rápido, me gusta hacer muchas diagonales. El obejtivo es tratar de mostrar lo que sé, lo que he aprendido en mi larga carrera. Para eso me están llevando. Sin eso, no puedo mostrar nada en El Salvador.

¿Se llegó rapido a un acuerdo con el Sonsonate?

La verdad, no. Desde el torneo pasado me venían viendo en Sonsonate, me venían hablando. Se llegaba a un acuerdo y después no. Y así fuimos, tirando números.

¿Para el jugador canalero son mejores las condiciones laborales en El Salvador que en Panamá?

Puede ser que sí. Pero en este caso no es tanto la diferencia de lo que voy a ganar en El Salvador. Pero no llego como salvador del equipo. LLego para aportar como mis otros compañeros. Los goles llegan solos, pero primero hay que trabajar. Voy como uno más a tratar de hacer las cosas bien. Primero que todo voy a ganarme un puesto.