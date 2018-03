Panameño Armando Polo acecha liderato de goleo del Apertura 2017

Sentimientos encontrados vivió el panameño Armando Polo el pasado miércoles tras finalizar el juego ante Luis Ángel Firpo, que acabó empatado 4-4 en el estadio Ana Mercedes Campos.Polo marcó tres goles y admitió al final del juego que fue un partido difícil y anormal en lo colectivo. Ellos perdían 0-3 a 15 minutos del final, pero emparejaron.“Pienso que no fue de casualidad alcanzar el empate, fue por la actitud que el equipo mostró, de ir por un punto o por la victoria”, afirmó al final del partido.Al final del juego, y junto a su hijo, Polo se llevó el balón del partido y festejó a nivel personal, pues se metió a la pelea por el trofeo Hombre Gol de EL GRÁFICO, que premia al goleador del campeonato.Polo comenzó su camino goleador hasta la fecha 10, en San Vicente, en la derrota del Sonsonate ante Audaz por 3-2. En esa ocasión marcó las dos dianas cocoteras.En el cierre de la primera vuelta el atacante canalero firmó otro doblete en el triunfo sonsonateco (2-0) sobre Municipal Limeño.Luego volvió al dique seco ante Alianza y Águila, hasta que anotó su quinto gol en la liga al Chalatenango, de penal, en la fecha 14 y cerrar con tres goles la jornada 15 sobre Firpo.Los tres goles de Armando Polo sobre los pamperos hizo que saltara al tercer lugar en la tabla de goleo del Apertura 2017, con ocho dianas (cinco de ellas de penal).Pero tal como explicó el cañonero, su prioridad no es quedar campeón de goleo, sino clasificarse a la siguiente etapa del torneo liguero.“La verdad no quiero tanto eso, (de) llegar a ser campeón de goleo. Lo que quiero es poder clasificarme entre los primeros ocho, cualquier cosa antes no cuenta”, destacó.

JUGADOR EQUIPO PAÍS GOLES Gustavo Guerreño Alianza Paraguay 11 Isidro Gutiérrez Pasaquina El Salvador 9 Armando Polo Sonsonate Panamá 8 Nicolás Muñoz Firpo Panamá 7 James Cabezas Águila Colombia 7 Christian Sánchez Metapán El Salvador 7