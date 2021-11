Panamá no quiere bajar el acelerador

La selección de Panamá entrenó este domingo por la noche en el estadio Rommel Fernández, cumpliendo su penúltima práctica de cara al partido con su similar de El Salvador.



Con mucho optimismo y alegría el plantel panameño se presentó al engramillado del Rommel luego de ganar el último partido en San Pedro Sula ante la selección de Honduras.



El entrenador Thomas Christiansen, acudió temprano a las instalaciones de la FEPAFUT para brindar conferencia de prensa con el objetivo de transmitirle a los aficionados canaleros de asistir al escenario deportivo y comportarse a la altura aprovechando el buen momento de la selección.



"Una de las razones por la cual hice esta conferencia es para comunicarle a los panameños que se acerquen al estadio y nos apoyen aprovechando el momento que estamos viviendo. También, quiero recordarte de comportarse durante el partido para poder seguir teniendo partidos de local con público", dijo el técnico de la selección de Panamá.



La selección centroamericana tuvo la presencia de varios medios nacionales y algunos internacionales durante la práctica de la tarde dando 15 minutos libre a los periodistas para tomar imágenes del entreno.



El único jugador que habló ante los medios fue Aníbal Godoy, uno de los encargados de la remontada ante la selección de Honduras. El elemento canalero descartó ante los medios cualquier tipo de revancha por lo ocurrido en San Salvador.



"Es cierto que perdimos allá pero cualquier partido de local hay que ganarlo sí o sí. Más allá de la revancha es un partido clave para nosotros de sacar los tres puntos", dijo Godoy.



El volante del Nashville FC también comentó uno de los puntos fuertes de equipo de Hugo Pérez es la agresividad' del combinado azul destacando su manera de correr los 90 minutos del encuentro.



"Me llama la atención la agresividad que ellos tienen, creo que es un equipo agresivo y que no paran de correr entonces hay que contrarrestar eso y va a ser importante marcar los primeros 15-20 minutos", comunicó el mediocampista.



En los primeros 15 minutos de la sesión de entrenamiento, los miembros del plantel hicieron ejercicios recreativos tratando de mantener la buena vibra corriendo uno detrás del otro.



Hay que mencionar que en el estadio ya se aprecian banderas colocadas en los sectores populares como aliento y ambiente de fiesta para apoyar a Panamá.



Es importante destacar que los miembros de la FEPAFUT comunicaron sobre el final del entreno que Panamá no hará más declaraciones y confirmaron que se han puesto a disposición 25,000 entradas a la venta de las cuáles, 15,000 ya fueron emitidas desde horas de la tarde.