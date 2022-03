Panamá mantiene vivo el sueño mundialista: "Presión no hay, ansias y ganas sí hay"

El mundialista en Rusia 2018 y capitán de la selección de Panamá, Anibal Godoy, dijo este lunes que en el grupo no hay presión sino ansias de salir a jugar el jueves próximo ante Honduras, en el arranque de la última ventana del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

"Presión no hay, ansias y ganas sí hay. Desde el principio de la octagonal hemos venido jugando así, no hay nada distinto, solo que son las últimas tres fechas. Muchos no nos daban en este momento de llegar a esta instancia de pelear por un cupo directo al Mundial", indicó Godoy previo al arranque de los entrenamientos.

El capitán restó algo de importancia a que la lista de Honduras no presenta los nombres habituales, pero a su vez resaltó que "todo jugador que es llamado a la selección es porque algo tiene".

"Puede que no vengan jugadores claves que tienen, pero esto hace una Honduras más peligrosa, porque esos jugadores que están querrán mostrarse y ganarse un espacio para la próxima eliminatoria y eso lo hace un partido más peligroso", precisó el jugador del Nashville SC del fútbol de la MLS estadounidense.

Agregó que Panamá como selección siempre ha respetado al rival y en esta ocasión no será diferente, porque los hondureños siempre han sido complicados y todo el grupo es consciente que ellos vendrán a hacer su partido.

El experimentado jugador de 32 años sigue mostrando respeto y cariño por Hernán Darío "Bolillo" Gómez, técnico que los condujo a sus primer mundial en la pasada eliminatoria.

"Sobre el profe 'Boli' es una personas que le tengo mucho respeto y admiración y nos dio muchas cosas", indicó.

Por su parte, el defensor panameño Andrés Andrade, quien también compareció ante los medios de comunicación, señaló que el grupo está consciente de los que se juegan en está última ventana del octogonal.

"Sabemos que son tres finales, queremos salir a ganar y darlo todo, a eso vengo a aportar a la selección y esperemos que todo salga bien", dijo el actual jugador del Arminia Bielefeld de la Bundesliga alemana.

Resaltó que el grupo está "unido" por el objetivo que se tiene y el "compromiso con el país" y esperamos poder conseguirlo.

Sobre el duelo frente al cuadro hondureño, viene a ser la primera final de los panameños de camino a Catar 2022, Andrade manifestó que al no tener nada que perder "puede ser un rival muy complicado" y solo resta concentrarse y salir desde el minuto uno a hacer el trabajo.

La selección panameña completó este martes su segundo día de entrenamientos de cara a la triple fecha del octogonal final de la Concacaf.

En el césped del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña, entrenaron 22 jugadores, de los 26 convocados, se pudo ver en los 15 minutos permitidos a la prensa, que hicieron trabajos físicos, el típico rondo y los porteros fueron exigidos en el marco sur del estadio.

Se esperan que para mañana el técnico de la roja centroamericana, el hispano-danés Thomas Christiansen, trabaje con el grupo completo, según el cronograma presentado por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).