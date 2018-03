Panamá hace historia; Estados Unidos, fuera del Mundial

Panamá vivió una fiesta en el último juego de la eliminatoria de CONCACAF. Un gol de Román Torres al 87' clasificó a los canaleros a su primer Mundial, mientras que Honduras se fue al repechaje. Estados Unidos cayó y quedó eliminada.



Así quedó la tabla:

México, 22 puntos

Costa Rica, 19

Panamá, 13 (-1)

---

Honduras, 13 (-6) *

Estados Unidos, 12

Trinidad y Tobago, 6

*Honduras al repechaje, los primeros tres clasifican directo.



PANAMÁ 2-1 COSTA RICA



Fue un juego de alto calibre en suelo canalero. Un gane aseguraba el repechaje a los rojos, que se han quedado eliminados in extremis en las últimas dos hexagonales. Pero al final, la derrota estadounidense les dejó vía libre para llevarse el tercer cupo directo.



Costa Rica se adelantó en pies de Johan Venegas, al 36'. Con este tanto, los panameños se complicaban por un momento, pero la derrota momentánea de Honduras mantenía a los canaleros en el repechaje.



Ya en el complemento, se adjudicó un gol polémico a Blas Pérez, al 53', en una jugada en que el balón no ingresó completamente, pero el réferi lo validó y Panamá con el empate estaba en el quinto lugar puesto que Honduras ganaba a México.



Román Torres, al 87', puso el tanto que metió directamente a los panameños a la Copa Mundial.



Así jugaron los panameños:







Los ticos llegaron con este once inicial:









HONDURAS 3-2 MÉXICO



La "H" urgía ganar en casa y esperaba un fracaso estadounidense y canalero para tener esperanzas de ir a Rusia. Los resultados se les dieron de forma milagrosa y los catrachos se metieron al repechaje, se verán con Australia.



Los mexicanos se adelantaron en el marcador con un tanto tempranero y con ello dejaban a los locales estancados en el quinto lugar, fuera del repechaje. Oribe Peralta, al 17', fue el responsable de poner arriba a los aztecas.



Empataron los catrachos al minuto 33, gracias a la definición de Alberth Ellis. Pero los mexicanos volvieron a adelantarse 1-2 en una jugada que concretó Carlos Vela al 39'.



El primero de los charros:



Este es el tanto de Vela:Honduras empató el partido con autogol de Ochoa, al 54' y unos minutos después los catrachos remontaron y se metieron al tercer puesto gracias a un tanto de Romell Quioto, al 60'. Pero la derrota estadounidense y el gane canalero los dejaron cuartos, pero igual la celebración fue enorme en el Nacional de Tegucigalpa: Honduras va al repechaje.Así jugaron los hondureños:Formación mexicana:Las barras y las estrellas llegaban mejor parados a esta fase final y esperaban un gane que los dejara tranquilos y clasificados. Pero realizaron su peor juego de la eliminatoria y se fueron del tercero al quinto puesto. Fuera.Trinidad, que solo había ganado un juego, se adelantó pero los estadounidenses no les perjudicaba pues se mantenían en la tercera casilla, ya que Panamá aún no ganaba a Costa Rica ni Honduras a México.Omar González anotó en propia puerta al 17' y el segundo para los triniteños llegó en un disparo de Alvin Jones, al 37'.Pulisic descontó al minuto 47 y puso esperanza en el equipo norteamericano, aunque no logró ampliar el marcador, pese a que les dieron cinco minutos de tiempo de compensación.Panamá ganó sobre el final y Honduras también consiguió la hombrada, con lo que los centroamericanos eliminaron inéditamente a la selección estadounidense.Así jugaron los norteamericanos: