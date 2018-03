Panamá golea a Martinica y es primer clasificado a cuartos del Grupo B

La selección de Panamá alcanzó hoy el pase a los cuartos de final de la decimocuarta edición de la Copa Oro al golear por 3-0 a la de Martinica en el First Energy Stadium de Cleveland.A la espera de lo que depare el segundo partido de la jornada, que van a disputar Estados Unidos (4 puntos) y Nicaragua (0), Panamá, con 7 unidades, espera definir si avanzará como líder o segundo del grupo.Si llega a quedar primero, se enfrentará con el tercero del Grupo A, que es Honduras, o el del grupo C, que se definirá este domingo.De terminar en el segundo puesto, su rival será Costa Rica, que el viernes terminó como primero del B.Martinica, con tres puntos, tendrá que esperar a ver que es lo que sucede en la última jornada del grupo C, donde El Salvador tiene también 3 unidades y se enfrentará con Jamaica (4).La selección panameña dominó hoy a la de Martinica, que hizo evidente su apuesta por esperar al rival y tratar de hacerle daño en el contragolpe.El primero de los dos partidos programados hoy en el First Energy Stadium se decantó a partir de los 44 minutos con un gol de cabeza del defensa Michael Carrillo.El jugador de 21 años se adelantó a sus custodios a la salida de un córner despachado por Miguel Camargo.No se movió más el marcador en la primera parte y nada más comenzar la segunda, Gabriel Torres, el mejor del ataque de Panamá, estrelló el balón en el poste izquierdo a los 46 minutos.A los 60 aumentó el delantero de 23 años Abdiel Arroyo venció con un lanzamiento de pierna zurda la resistencia del portero Kévin Olimpa.Y siete minutos después puso la guinda el ariete de 28 Gabriel Torres al concluir una vistosa jugada colectiva.Martinica se volcó sobre la portería de la Roja y solo hasta el minuto 82 llevó susto al generar dos oportunidades de gol con sendos disparos que se estrellaron en el larguero.El primero fue de Jean-Emmanuel Nédra al disparar potente de pierna derecha desde fuera del área tras recibir el balón de Yoann Arquin que había sacado un saque de esquina.El rechace del balón llegó a los pies de Yann Gregory Thimon, que también remató potente de pierna de derecha y con el arquero canalero José Calderón sin ningún tipo de protección vio como el esférico se estrelló de forma violenta de nuevo en el larguero.