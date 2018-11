Panamá espió a El Salvador en Premundial sub 20

Sin tapujos, Jorge Dely Valdés, técnico de la selección sub 20 de Panamá, aseguró que el juego de este martes en el Premundial de CONCACAF, contra El Salvador, será complicado.

"Es un partido clave para ambas selecciones. Tres días después, El Salvador debe enfrentar a México y nosotros descansamos. Nosotros, a lo largo de toda la preparación, sabíamos que el rival a vencer era Canadá. Ya pasamos la página y ahora el rival a vencer es El Salvador", apuntó el timonel canalero en charla con EL GRÁFICO.

Dely Valdés aseguró que para esta siguiente ronda esperaban a cualquiera entre Guatemala y El Salvador.

"Guatemala había hecho un buen torneo UNCAF. Sabíamos que podía ser complicado. Anteriormente, El Salvador tenía un equipo que físicamente no estaba bien, pero ahora en esta eliminatoria ha demostrado todo lo contrario. No hemos tenido buena experiencia contra El Salvador en esta categoría (eliminación para Mundial de 2013). No va a ser nada fácil", apuntó el estratega.

ESPIÓ A LA AZUL

Luego, Dely Valdés confesó que fue a ver a El Salvador contra Guatemala, por la fecha tres del grupo F. Y posteriormente, la noche del sábado, vio a su futuro rival ante Guyana, por la última fecha del grupo F.

"El Salvador es un equipo aguerrido, que no da una pelota por perdida. Seguramente eso se va a reflejar en el juego de este martes", advirtió Dely Valdés.