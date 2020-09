Palacios: “Mi sueño es llegar a la selección de El Salvador”

El Atlético Marte confirmó como refuerzo para el próximo Apertura 2020 al defensor colombiano-salvadoreño Yohalín Palacios.

Firmó por dos torneos con los marcianos y confía en aportar su experiencia en la búsqueda de mantener al equipo en los primeros lugares del torneo. Llega procedente del Chalatenango.

Nació en Colombia, pero la mayor parte de su carrera profesional la realizó en Argentina, llegó a El Salvador en el año 2015 y tras cumplir toda la reglamentación migratoria, recibió la nacionalidad salvadoreña, en el año 2019.

Palacios jugó con el Chalatenango en la primera y segunda división, también militó en el Atlético Comalapa y Santa Rosa Guachipilín de la liga de plata. “Estoy contento, muy agradecido con Dios por esta linda posibilidad, con el cuerpo técnico y directiva, por la oportunidad; me tuvieron confianza para ser parte de esta institución, mi motivación es óptima de llegar a un equipo que tiene ocho títulos, eso me compromete a seguir con esa mística y línea ganadora”, dijo.

“La idea es estar en los primeros lugares, pelear por el torneo, dar mi mayor aporte a la institución, dar el máximo. La idea es hacer historia con esta institución. Hay un plantel muy competitivo, jugadores con muchas condiciones, he tenido la suerte de jugar con algunos (jugadores), en otros equipos, a la mayoría los he enfrentado, sin duda, hay jugadores con mucho talento, no muchos nombres, momentáneamente, pero sé que este torneo daremos mucho de qué hablar porque hay jugadores con mucha condición y sé que serán muy llamativos”, recalcó.

UN SUEÑO

Palacios, de 32 años de edad, llegó al Chalatenango de la segunda división en el año 2015, se casó con Lisseth Minero y desde el año 2019, juega como salvadoreño.

Uno de sus objetivos es seguir destacando en la primera división y ser tomado en cuenta en la selección mayor: “cuento con la motivación extra, he tenido la suerte de ser salvadoreño, es una motivación saber que manteniendo un buen nivel, ritmo, bastante importante, puede ser la posibilidad que el cuerpo técnico de la selección de El Salvador pueda interesarse en mi trabajo y ¿por qué no?, todo jugador sueña con ser parte de la selección de su país”.

“Es una linda motivación, saber que con mi trabajo, esfuerzo, puedo lograr cosas importantes, eso me puede dar la opción de ser observado por el cuerpo técnico de la Selecta, es algo que todo jugador tiene en la cabeza, sería lindo que se me cumpla en cualquier momento”, añadió.

Palacios cuenta con experiencia en el fútbol argentino. En el año 2005, y con 17 años de edad, partió a Argentina para jugar por siete años en equipos de primera, segunda y tercera división “jugué en el Arsenal de Sarandí, salí campeón en tercera división con el Club Almirante Brown de la tercera división”, recordó.

También jugó con el Club Atlético Tiro Federal Argentino de Rosario de Argentina en el año 2011 y compartió camerino con el delantero argentino Luis Ezequiel Ávila, conocido como “Chimy Ávila”, quien en la actualidad juega con el Osasuna de España.