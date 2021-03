Padre de Nicolás Muñoz recordó los comienzos de su hijo en el fútbol salvadoreño

Nicolás Muñoz, padre conversó con El Gráfico sobre el trayecto de su hijo Nicolás Muñoz por el fútbol salvadoreño y el legado que ha dejado como artillero del en la el balompié cuscatelco. El papá de “Yuyu”, como es conocido el actual delantero de Águila en su familia, expresó su orgullo y satisfacción por los logros alcanzados por el delantero panameño.

Muñoz recordó el momento en el que su hijo viajó a El Salvador con tan solo 22 años y la causalidad. El jugador panameño llegó al Chalatenango de la Primera División de El Salvador el 24 de marzo del 2004 para probarse como posible refuerzo del equipo norteño.

“Fue una odisea para que pudiera irse, porque estaba bien jovencito. La mamá no quería que saliera, así demoró un poquito hasta que nos pusimos de acuerdo y firmó los documentos para que pudiera viajar para El Salvador”.

“En primera instancia no era él al que iban a mandar a El Salvador y no se que sucedió y le dieron la oportunidad allá en Chalatenango”, agregó el padre de Muñoz.

Nicogol reemplazó al costarricense José Luis González, quien ahuecó para tratarse en su país de un problema de desprendimiento de retina.

El delantero panameño hizo una vida en el fútbol salvadoreño, liga en la que jugó por 17 años,vistió y camisetas diferentes equipos y formó parte de los cuatro grandes de El Salvador (FAS, Águila, Alianza y Firpo).

“Es un orgullo para mi y toda su familia, para sus hermanos, su mamá, sus tíos y para toda la familia ha sido un orgullo nuestro. Es la dedicación que él ha tenido y ante todo la disciplina, porque él es un muchacho muy disciplinado”,dijo Muñoz.

Además, Nicolás padre indicó que la clave de la longevidad de la carrera deportiva de su hijo fue gracias a su disciplina en la preparación física.“La clave de él es el gimnasio, él está enfermo del gimnasio. Por ese lado es que él siempre se va a mantener en forma”, aseguró.

Pero no todo fue gloria para el “Yuyu” en el fútbol salvadoreño, en su primera semifinal con FAS sufrió una fractura de tibia y peroné, tras una falta del defensor calero Juan Bicca. El delantero panameño fue operado la misma noche y no pudo disputar la final del Apertura 2020, en la que su FAS consiguió el título número 15 tras vencer 4-3 en penaltis al Balboa.

Años después, Nicogol aseguró para El Gráfico que vivió momentos difíciles en los seis meses que pasó afuera y los remanentes de la lesión tras su regreso. El padre de Nico expresó que fueron momentos duros para la familia Muñoz.

“Eso fue una noticia bien trágica, cuando nos llamaron para decirnos que lo habían lesionado de la tibia y el peroné. A la mamá casi le da un “caracho”, bueno fueron charlas largas con él para saber cómo estaba, pero gracias a a su forma de ser y su carácter, supo sobreponerse a su lesión.La familia se desesperó en esos momentos, teníamos ganas de viajar allá a El Salvador, porque él es bien querido acá en la familia y todo mundo se sintió mal al saber de la lesión”, agregó el padre de Nicogol.

El padre de Nico, explicó para El Gráfico el significado del apodo “Yuyu”, por el cual es conocido desde pequeño.

“Su tío vino de Japón de jugar con equipo de voleibol y trajó un muñequito, que ese muñequito era “féo”, entonces cuando él no quería comer, la mamá le decía que le iba a enseñar a “Yuyu”. Entonces, él decía “No,Yuyu, no” (tono asustado) y se quedó con el apodo”

Paralelamente, el padre Nicolás Muñoz explicó que su hijo siempre es bastante emocional y ha tenido un carácter fuerte que le ha permitido sobrellevar diferentes dificultades.

“Él es bien sentimental, bien emocional, pero de carácter fuerte. A él le gusta el relajo, la música, el vacilón, pero él tiene un carácter fuerte. Gracias a dios él pudo dominar sus caracter y sus sentimientos”, acotó.

Por otra parte, Muñoz comentó que “Yuyu” tiene un gran sentimiento hacia el equipo de Águila. Cabe destacar que el jugador canalero expresó para El Gráfico que este Clausura 2021 será su última temporada y decidió hacerlo para el equipo con el más minutos ha jugado: Águila.

“Yo he sido hincha de Águila y los sigo desde la redes sociales y la verdad que la mayoría de sus goles los ha hecho con el Águila. Él tiene un gran sentimiento al Águila, pero hay que saber que de todas maneras es un trabajo que tiene él, entonces la casaca que él se ponga tiene que representarla como siempre lo ha hecho. La prueba está en que él le ganó al Metapán jugando para el Águila y le ganó al Águila jugando para Metapán, esa el la calidad de profesional que es”, dijo.

Al preguntarle sobre la importancia y valor que representa El Salvador para Nicolás y su familia, el padre del delantero expresó que el paso de su hijo por el fútbol salvadoreño lo guarda con mucho cariño y orgullo.

“Para él tiene que ser un orgullo grande e inmenso, porque en su casa de acá en Panamá tiene un cuarto especial para todos sus trofeos y los cuida y los valora. Nosotros personalmente tenemos un gran cariño a El Salvador y la prueba está que la esposa de él es salvadoreña y sus hijos son salvadoreños, así que le tenemos una gran estima a ese país hermano”, exhortó.

El delantero panameño hizo historia en el balompié salvadoreño al superar la marca de goles del máximo artillero en la historia del fútbol nacional, que ostentaba William Reyes. El panameño llegó a los 295 tantos en el fútbol de El Salvador. Al respecto, el padre del delantero canalero dijo sentirse emocionado por lo acontecido.

“Tu me preguntas ahora mismo me acabas de erizar el cuerpo. Estábamos ansiosos de este día ,que es histórico, tanto en la carrera de él, como para nuestra vida personal acá en Panamá”, dijo el padre de Nicolás Muñoz.No obstante, el padre de Nico indicó que la mentalidad de su hijo sigue siendo la misma y no se ha bajado la guardia en su última temporada como profesional. “Él está bien mentalizado, no para de entrenar , solo piensa en gimnasio, porque él quiere quedar en la historia como el número uno”, aseguró.

Además, el padre de Nicolás mencionó que su episodio favorito de la carrera de su hijo fue el gol de chilena que le anotó a FAS en el Clausura 2016.”De tantos que tengo, el que más recuerdo es el gol de chilena que le metió al FAS. Ese día estábamos nosotros allá y yo solo le pedí un gol, y él me regaló un golazo ese día mi hijo. Yo casi me caigo de la banca, yo le dije: ´yo te pedí un gol hijo, no un golazo´, fue un tremendo gol”, recordó Muñoz.

Muñoz enfatizó el orgullo que siente por su hijo por su crecimiento profesional y humano de su hijo. “Gracias a la educación que se le dió y él ha sido un muchacho obediente y él siempre ha tenido ganas de superarse siempre y querer ser cada día lo mejor de él. Así que estoy orgulloso de mi hijo”, destacó.