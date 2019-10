Padre de Jovic explota tras la ausencia de su hijo en la selección de Serbia 

El delantero del Real Madrid, Luka Jovic está pasando una pesadilla en este paro de selección nacionales tras no ser convocado a los partidos de Serbia para su clasificación a la Eurocopa.

El ariete fue criticado en su país natal luego de tener un desencuentro con su seleccionador nacional en la última convocatoria tras no ser del once inicial ante Portugal. Tras eso, Jovic solicitó regresar al Real Madrid para tratarse unas molestias que no le permitieron jugar ante Luxemburgo, pero que no le impidieron jugar ante Levante pocos días después.

Al ver eso, el entrenador de la selección de Serbia Ljubisa Tumbakovic decidió no llamarlo para el compromiso ante Lituania y el amistoso ante Paraguay.

En la entrevista del padre de Jovic a Alo, Milán Jovic defendió a su hijo tras la fuerte ola de criticas durante los últimos días.

"Las cosas buenas se olvidan rápidamente. Este año nada más fichar por el Real Madrid, Luka se lesionó jugando para la Sub21 Serbia en el Campeonato de Europa, pero él me dijo que quería jugar para el equipo nacional con una pierna si era necesario ya que sus amigos estaban allí y no iba a decepcionarlos. Estoy seguro de que nadie más lo habría hecho si hubiera estado en su piel. Para Luka no es justo avergonzarlo de esta manera, pero todos tienen derecho a decir lo que piensan, yo también", dijo.

Además, Milan Jovic recalcó que para el delantero del Real Madrid "vestir la camiseta de Serbia es un sueño ya que es un patriota, el escudo nacional es sagrado", señaló.