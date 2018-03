"Paco" Jovel: “Mi intención no fue ofender ni molestar a Barrios”

El director deportivo de Luis Ángel Firpo, Francisco Jovel Cruz, aclaró algunos conceptos vertidos durante esta semana por el volante de marca del plantel usuluteco, Nelson Barrios, luego que el jugador le reclamara fuertemente su sustitución tempranera ante Alianza el pasado jueves.

Dicho intercambio de palabras pudo pudo haber terminado en una agresión física cuando el ex defensor mundialista de España 1982 buscó con su brazo guardar distancia con el jugador pampero quien se lo apartó de un manotazo.

“Barrios ha dado una versión que yo lo agredí, pero las evidencias están allí, podría decir que si se disculpa conmigo yo lo perdonaría porque Dios nos manda a perdonar las ofensas, pero nunca lo he agredido personalmente", expresó el popular "Paco".

"Si él se ha disculpado públicamente es su decisión, si lo hace de manera personal lo perdonaría también, doy gracias a Dios de no haberle respondido su agresión porque ganas no me faltaron porque fue una humillación y una falta de respeto de parte de él contra mi persona”, añadió.

Jovel aceptó que habló antes con Nelson Barrios respecto al tiempo de juego que podía desarrollar el volante de contención de los ultralempinos.

“Con respecto al jugador Barrios, había manifestado que él estaba falto de condición física y de dinámica e incluso intentamos que hiciera un plan de trabajo específico aparte, hablé de manera franca y sincera y le dije a Barrios que si podía jugar un tiempo que lo hiciera con todo, pero lastimosamente estábamos perdiendo el partido casi al final del primer tiempo... debía hacer era sacar a alguien para meter a un delantero", explicó.

"Un jugador debe estar sujeto a lo que el técnico decida, pero en ningún momento fue mi intención dañarle la imagen con sacarlo del partido... si dijo que me he reído en el camerino Dios sabe lo mejor, pero los que me conocen saben que no soy una persona burlona, soy respetuoso siempre con las personas”, amplió su versión.

HABLÓ DE SU ROL

Jovel Cruz aceptó que dijo que no se haría cargo técnicamente del juego ante Alianza porque “la responsabilidad de un partido delicado como era ante Alianza no podía caer en nosotros por el trabajo requerido, soy director deportivo y no técnico y por emergencia porque no había nadie que legalmente podía estar en la banca me hice cargo de dirigirlo para ayudarle a Modesto (Torres), pero no podía hacerme cargo de una responsabilidad enorme porque no lo había trabajado".

"No es que lo evada, soy sincero en decirlo, no puedo hacerme cargo de una labor en la cual nunca he metido mis manos en su preparación”, justificó.

Finalmente el ex zaguero de Firpo y Águila confirmó que no seguirá fungiendo un rol técnico en el equipo firpense y que su labor como director deportivo será solo en aspectos administrativos y ya no de índole técnico-táctico.

“Le he pedido al presidente que me excluya de toda actividad relacionada en la cancha, no deseo más tener un contacto directo con los jugadores para evitar malos entendidos, será función del nuevo cuerpo técnico hacer eso, mi labor será siempre ser el contacto entre el plantel y la directiva en cosas administrativas, nada más”, aseveró.