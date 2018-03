Paco Jeméz asegura que “el futbolista latino es talentoso, pero indisciplinado”

MÉXICO. El entrenador del Cruz Azul, el español Paco Jémez, aseguró que los futbolistas mexicanos tienen "un talento alto" pero,como la mayoría de los latinos, son "muy indisciplinados", en una entrevista publicada por en el sitio oficial de la Liga mexicana."El futbolista mexicano tiene un talento alto, está dotado tanto física como técnicamente, pero como la mayoría de los latinos, no sólo de los mexicanos, somos muy indisciplinados, somos inteligentes y vivos, pero luego nos falta ese punto", señaló."Ese es el factor que a muchos jugadores les falta para realmente dar el salto de calidad. El talento por sí solo no te lleva a ningún sitio si no lo enfocas al beneficio del gupo", agregó el estratega de 47 años.Cuestionado sobre su estilo de juego, Jémez indicó que a los jugadores solo les pide "que jueguen al fútbol". "Nuestras ideas no casaban con lo que aquí se estilaba, pero cambiamos lo que tuvimos que cambiar", manifestó.Jémez llegó al Cruz Azul en diciembre de 2016 y, después de no poder acceder ala liguilla por el título el semestre pasado, en el torneo actual se encuentra invicto después de siete fechas y en puestos de clasificación."La exigencia en Cruz Azul es máxima, estoy convencido de lo que hago, he venido aquí porque sé que me van a respetar a mí y a mis ideas, pero (el equipo) necesita tiempo para responder a esa exigencia", apuntó el nacido en Las Palmas."Cambiamos casi todo en cuanto a lo deportivo, eso requiere un tiempo, pero el club es el primer que tiene claro que necesitamos espacio, yo por eso estoy tranquilo, porque cada semana interpretamos mejor la idea de juego", añadió.El entrenador ibérico explicó que lo más difícil fue adaptarse a"un fútbol totalmente diferente". "Esun tipo decompetición en el que nunca habíamos trabajado,donde hayotra alimentación, otras costumbres, al principio fue extraño", recordó."Los españoles y mexicanos somos más parecidos de lo que pensamos, pero indudablemente hay diferencias. Nosotros vinimos a aprender y dentro de nuestra idea cambiar ciertas cosas y dejar otras para enriquecer" al equipo, aseguró.