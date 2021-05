Pablo Quiñónez será el nuevo DT del Jocoro

El Jocoro presentó la mañana de este sábado 22 de mayo al uruguayo Pablo Enrique Quiñónez como nuevo director técnico del equipo fogonero para la temporada 2021-2022.

Quiñónez llega al plantel en sustitución de Carlos Romero quien fue presentado la semana anterior con el Once Deportivo.

"Agradecer al Jocoro, nos sumamos a este proyecto, es una gran responsabilidad que tenemos, sabemos de dónde venimos, para mí es un reto hermoso y como esto es un barco queremos estar de la mano con la junta directiva y la afición para llevar a lo más alto a Jocoro", manifestó el estratega charrúa quien dirigió por última vez en liga mayor al Once Deportivo en el Apertura 2019.



"Estamos con deseos de iniciar la pretemporada y poder conformar ese grupo de jugadores para poder comenzar bien la liga. No nos miramos abajo en la tabla, queremos aspirar a más, el formato de la liga ha cambiado y pensamos primero en una clasificación y porqué no, poder pensar en una final, es nuestro objetivo, la forma es poder conformar un plantel balanceado, con juventud y experiencia, hacer una mezcla de juventud y veteranía para que más adelante Jocoro tenga su buena cantera, es un lindo reto que tenemos", expresó.

Por su parte, Omar Pimentel, asistente técnico del estratega charrúa, expresó su gran deseo de aportar su granito de arena en la institución donde en el pasado ya formó parte.

"Deseo agradecer al Jocoro por esta oportunidad, recibí la llamada del ingeniero (Leonel) Hernández y alegre por venir por segunda vez a trabajar en Jocoro, espero que todas las cosas salgan bien para que Jocoro sea protagonista", destacó el técnico occidental.



Leonel Hernández, como presidente del Jocoro, aseguró que ya hay nombres de posibles altas para el equipo morazánico pero que por el momento la última palabra la tiene el nuevo técnico de los fogoneros.



"Tenemos jugadores con contrato, algunos que tenemos en la agenda que queremos renovar, pero será decisión del nuevo cuerpo técnico, nuestro reto es que el jugador que venga a este proyecto debe aportar, debemos mejorar la parte deportiva y eso nos obliga para traer jugadores del medio, con experiencia y que se adapten al trabajo del profesor Quiñónez", expresó.