Pablo Quiñónez, el único técnico que dirige con los tacos puestos en el Clausura 2019

En el tema de vestuario y calzado cada entrenador tiene su estilo. Unos usan pantaloncillos cortos, otros prefieren ir de gala. Pero el del timonel uruguayo del Audaz, Pablo Quiñónez, es singular, sobre todo porque dirige con tacos desde el área técnica en partidos oficiales.

Pero eso tiene una explicación, según el timonel de los coyotes.

"Lo que pasa es que me toca hacer el calentamiento con el equipo y no puedo usar tenis, porque me resbalo. Simplemente es la costumbre y uno tiene por dentro el jugador que fue. Pero ahora solo juego en papi fútbol. Me siento cómodo con los zapatos de fútbol", apuntó el charrúa.

FOTO: EL GRÁFICO, Violeta Martínez.

Quiñónez también tiene que hacerse cargo de la preparación física del equipo debido a que en el listado del cuerpo técnico de Audaz no aparece designado alguien específico para dicha función.

"Acá hay que hacer un poco de todo. Yo digo que tiro el centro y cabeceo. Pero ahora se ha sumado el compañero Francisco en la asistencia técnica", indicó el estratega.

Quiñónez llegó a El Salvador en 2001 para jugar con el FAS en primera división y también jugó con Once Lobos y Atlético Balboa.

Años después volvió como entrenador en las fuerzas básicas del FAS y desde ahí ha pasado por equipos de tercera y segunda división como técnico.