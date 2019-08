Pablo Quinónes: "El físico nos duró 45 minutos"

El 11 Deportivo volvió a perder por 3-0, esta vez con Alianza en el estadio Cuscatlán. El técnico del tanque fronterizo se sinceró al decir que Alianza fue meramente superior en la segunda mitad y que el factor clave que le faltó a su equipo fue el estado físico de su plantel.

"Humanamente dejamos todo en la cancha, el físico nos duró hasta los 45 minutos, la inteligencia, el cerebro oxigenado nos ayudó y tuvimos la chance de hacer varios goles, como la del travesaño, como la otra que la quitó Arroyo. En el segundo tiempo fue claramente que fuimos superados en lo físico, nosotros nos planteamos para hacer contraataques, no estuvimos bien parados, nos desbordaron por izquierda y

lamentablemente ese gol nos cambió un poquito la planificación", dijo Pablo Quiñónes.

Además, el timonel charrúa bancó a sus jugadores y dijo que el trabajo de sus pupilos fue de aplaudir.

"Fue muy destacable la labor de los jugadores, lo que hacen, si nos ponemos a pensar de que llevamos dos sesiones de trabajo y para aguantarle a un equipo como Alianza, que hizo más de un mes de trabajo con todas las comodidades, yo destaco la actuación de mis jugadores".

Sobre la pregunta de que si está preocupado de alistar dos derrotas consecutivas, Pablo Quinónes negó cualquier tipo de frustración, al contrario, dijo que el tanque de occidente va por bien camino y que solo el tiempo le dará la razón.

"Si hubiese tenido un mes de pretemporada me hubiera afligido o si tuviera a todo mi plantel completo, me preocuparía si las opciones no las creo, por eso digo que rescato la labor de mis jugadores. Con las limitaciones que tenemos y llegarle a Alianza, crearle oportunidades y que me falte un poquito para concretar ¿por qué voy estar preocupado?", concluyó.