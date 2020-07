Pablo Quiñones: "Como entrenador voy en una escalera, cumpliendo etapas"

Pablo Quiñones tuvo su última experiencia dirigiendo en la primera división en el Apertura 2019 cuando estuvo al mando del Once Deportivo. Desde entonces está a la espera de una oportunidad que le vuelta a sentar en los banquillos del fútbol profesional, sin embargo, sabe que la pandemia ha puesto la situación muy complicada.

El tema económico es el gran abismo a mejorar en el deporte nacional y para el sudamericano, hay mucha incertidumbre sobre si habrá fútbol o no. Tenía opciones para dirigir en esta nueva temporada, pero sabe que el tema aún no está confirmado y en el caso del fútbol de la tercera división, es muy probable que no se lleve a cabo.

"Desde diciembre hemos quedado un poco desocupados y después se vino esto de la pandemia que ha parado todo. Tuve dos conversaciones con equipos de segunda división para antes que se suspendiera el fútbol. Ahora estamos a la espera que se pueda retomar el tema, el problema es que aún no hay nada definido", expuso.

Según comentó el charrúa, ha dedicado este tiempo para estar en su casa pero considera que llega un momento en el que las necesidades comienzan a salir a flote. Debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en el país, el deporte sigue en veremos.

"Ese es el punto más crítico, el económico. Ha sido complicado pero con los ahorros y con la economía que mi señora lleva adelante, hemos salido adelante. Sin trabajar y sin salir es duro conseguir ingresos", agregó.

El timonel uruguayo tuvo una destacada participación como futbolista profesional en nuestro país, siendo recordado su paso por el FAS, Once Lobos y Atlético Balboa. En su país militó en el Peñarol y Rampla Juniors. Luego se animó a la dirección técnica en el que comenzó dirigiendo desde las bases menores del FAS, reservas y auxiliar técnico de los santanecos hasta tener su paso como entrenador principal en Atlético Comalapa (segunda división) con quienes disputó la final en el Clausura 2018, San Pablo Municipal, así como Audaz y Once Deportivo en primera división.

"Uno hace un repaso de lo que se ha hecho. Se hace un balance de lo bueno. Me quedó esa espinita de haber hecho un mejor rendimiento en otro contexto, siento que se pudo valorar más. Mi carrera como entrenador estoy contento pues siento que voy en una escalera, cumpliendo etapas".

En su último paso con los fronterizos, el equipo finalizó en la última posición pero el cambio de directiva y a pesar de tener contrato hasta el Clausura 2020, fue cesado. Sobre ese paso, Quiñones reconoció: "Se armó el equipo a la carrera, faltando poco para inscribirse. No es excusa, pero se hizo lo que se pudo a pesar de tener todas las limitaciones. Fuimos locales en Sonsonate y eso complicó pero destacamos mucho".

Actualizaciones

En cuarentena, Quiñones aprovechó las capacitaciones que ha realizado la Asociación de Entrenadores de El Salvador (AEFES) para ampliar sus conocimientos. Además, ha participado en cursos con el destacado timonel español, Javier López, quien ha sido uno de sus referentes en la dirección deportiva.

"He estado en actividades con charlas de zoom con AEFES. Con Javier López he visto los cursos que ellos dictan en donde abarcan muchos temas como la dirección deportiva, nutrición y si bien no es lo mismo que una charla presencial, la verdad es que uno aprende mucho pero hay que tomar en cuenta que se debe de sacar el contexto porque muchas de las capacitaciones se habla del fútbol de México, España y esas son realidades muy diferentes al de nuestro país", agregó.

"El apoyo que se le da a entrenadores en otros países está a años luz de lo que pasa acá, en temas como instalaciones, posibilidades económicas, etc. Hay que hacer un análisis de lo bueno y malo de tu experiencia y aplicarlas y llevarlas al contexto de nuestro fútbol", finalizó.