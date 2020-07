Pablo Polo, periodista de Marca: "Lo que ha hecho bien Zidane es sacarle lo mejor a sus jugadores"

El Güiri Güiri al Aire analizó junto al periodista español Pablo Polo, de Marca, algunas situaciones que rodearon al Real Madrid con el VAR además de conversar con el ex técnico de la selección nacional Carlos Cavagnaro y el tenista Marcelo Arévalo, quien está a la expectativa si podrá jugar el US Open.

Desde Argentina, Cavaganaro recordó algunas situaciones tras su paso por el balompié salvadoreño como entrenador principal de la Azul mayor, desde enero a junio de 2005.

"En El Salvador yo lo que veo que cuando se lesionaban los jugadores, ojalá ya lo hayan mejorado, antes de probarlo jugando al fútbol le hacían test y los jugadores no se hacen con test, se hacen jugando partidos", mencionó el argentino.

"Un jugador no es joven ni viejo, un jugador de 18 años en Argentina tiene 160 partidos y un jugador de esa misma edad en El Salvador tiene 30 o 40 partidos, eso es lo que habría que agilizar en Centroamérica. Falta competencia internacional", dijo Cavagnaro, ahora de 73 años.

Carlos Cavagnaro tambień dejó otra sugerencia para mejorar el balompié regional y citó como ejemplo buscar un preparador de delanteros. "No pude encontrar un Pelé Zapata, pero tenía que probar jugadores. El problema es que les hacían estirar conitos, saltar para ver que altura saltaba, cuánto pesaba, antes de empezar a verlo jugar...Al jugador de fútbol primero hay que enseñarle la trampa, después el reglamento".

"Yo había hecho un plan, había recorrido el país, buscaba en las champas, los potreros a los jugadores que tuvieran alguna dificultad, que tuvieran hambre para enfrentar la vida, entonces le había dicho a la federación que había que buscarle un padrino a cada uno de ellos", recordó el ex entrenador quien remarcó que así creció el fútbol de Jamaica.

El otro plan de Cavagnaro iba orientado a dar competición internacional a los jugadores. "Usted hacía una gira, el jugador se va formando, ustedes tienen jugadores y cuando yo fui a Panamá no era nada y ahora exporta jugadores, yo veía que había hambre, ambición y humildad. Ahora parece que cuando el jugador llega a primera en El Salvador pierde un poquito la humildad".

Rodrigo Arias preguntó a Cavagnaro si compartía alguna anécdota fuera del campo y no dudó en hacerlo. "Un día yo voy al Cuscatlán a ver un partido y tomo la ruta 44, entonces cuando bajo también bajan dos señores y me dijo no viaje más así porque lo van a robar y nosotros nos ocupamos de eso", contó el argentino a la mesa más redonda.

Cristian Villalta disipó la duda de por qué la biografía de Cavagnaro en portugués se tituló "El playboy del fútbol". "Es por la buena vida que es lo que les gusta a los brasileños. El brasileño basa su vida en cinco conceptos fundamentales: fútbol, sexo, playa, carnaval y cerveza"., dijo el suramericano.

En el primer bloque hubo enlace con el tenista Marcelo Arévalo, quien disputa la Liga por equipos en Virginia como integrante del equipo Washington.

El sonsonateco explicó que está a la expectativa de su participación en el US Open por la decisión de los organizadores de reducir la llave de dobles de 64 a 32 parejas.

"Estuvimos activos en Florida estos tres meses entre físico y tenis y me habían convocado a una competencia por equipos en Estados Unidos es una liga social que se llama World Team Tennis y estoy representando al equipo de Washington, ya tuvimos dos enfrentamientos y vamos 2-0, líderes en la Liga", explicó Chelo Arévalo.

"Mi participación no está confirmada al 100% por lo mismo que estamos viviendo el torneo decidió recortar el cuadro de dobles a la mitad de los jugadores, antes eran 64 parejas y ahora solo serán 32, eso hace que el ranking sea más difícil clasificar. El cálculo que hemos hecho es que podemos entrar como las últimas dos parejas", recalcó Arévalo quien reveló que para jugar en la Liga por equipos le realizaron tres pruebas para detectar o descartar el COVID-19.

También hubo espacio para analizar el partido del Real Madrid contra Villarreal y las polémicas decisiones en algunos penaltis pitados a favor del conjunto blanco y un enlace con Pablo Polo, de diario Marca.

Rodrigo Arias advirtió que la Liga española se acababa en la jornada 37 con el Madrid campeón con penalti sobre Sergio Ramos incluido.

"Cuando hay un equipo grande, hay intimidación, eso uno lo ve uno en el Bayern, en la Juventus. El fútbol tiene grises, tiene jugada al borde del aŕea que medio lo tocas y el árbitro favorece al grande", comentó Arias.

Pablo Polo, del diario Marca, anticipó que el Villarreal le viene bien al Real Madrid. "Ha sido especial, ha sido uno de los campeonatos que ha vuelto como la Liga alemana, inglesa pero no ha sido igual. Hemos tenido que ir a un partido sin público y será una Liga histórica, queda ese pozo del coronavirus y celebrará como se pueda".

"Lo que ha hecho bien Zidane es saber sacarle lo mejor a casi todos los jugadores. Barcelona ha dependido mucho de Messi y de las individualidades. Yo creo que el Madrid es mucho más equipo. Si el Madrid gana no habrá sido por el VAR", recalcó Polo.

"Es un título que le va a saber muy bien al Madrid, especialmente a Zidane porque era una asignatura pendiente que tenía desde que se marchó, hizo una Liga muy mala antes de marcharse", expresó Polo.

Cristian Villalta reforzó la idea al comentar que "la intimidación es de la camiseta o la dirigencia". Por su parte Chelo Betancourt dijo que antes decían que "el Madrid ganaba porque no había VAR y hoy gana porque hay VAR. El Real Madrid no le ha pasado por encima a ninguno de sus rivales", dijo Betancourt.