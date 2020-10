Pablo Gállego: "A veces, veo programas de El Salvador y me asustó, pareciera que es Alemania o España"

Managua FC llegó al país en el cierre del sábado. Tuvo un viaje largo por tierra, que duró más de 12 horas, desde la capital nicaragüense. Al final, con el cansancio en sus hombros, los jugadores y cuerpo técnico se fueron a descansar a sus respectivas habitaciones en su sede de concentración. Este martes, a las 8 de la noche, en el Cuscatlán, Managua debe medirse ante FAS, por la fase previa de Liga CONCACAF. Será a un juego en la sede del mejor ubicado en el ranking de la CONCACAF.

No fue fácil la llegada de Managua FC a El Salvador. Hubo que pasar por dos fronteras y en los dos puntos presentar certificación de pruebas negativas por Covid-19. Uno de los que atendió el llamado de este medio fue el volante español Pablo Gállego, quien no dudó en decir que CONCACAF ha dado todas las ventajas a los asociados en la serie al sentenciarla en un solo partido y jugarla en la cancha del que tiene mejor puesto en la clasificación regional.

"Esta regla es un poco absurda, que favorece al club más grande. En otros países se juega a un solo partido y en casa del más débil, pero bueno así lo decidió CONCACAF. Creo que a CONCACAF le interesa que estén los equipos más poderosos. Contra eso no podemos hacer nada. Toca pelear bajo las condiciones que hay. Imagino que México y Estados Unidos son muy guapos y no les gusta venir a jugar a estos países. Les gusta ir a jugar contra los mejores equipos y a los mejores campos. Esta es una norma para quitar de en medio rápido a los equipos de países humildes", aseguró el volante ibérico en plática exclusiva con EL GRÁFICO.

Luego, el jugador europeo, que antes jugó para Estelí, en Nicaragua, habló del menosprecio que se tiene desde afuera al balompié pinolero. Creo que antes de ejecutar valoraciones hay que ver a fondo el nivel de la liga pinolera. Pese a eso no deja de emocionarse por jugar en la cancha del estadio Cuscatlán, uno de los más sobresalientes de la región.

"Jugar en el Cuscatlán es una bendición, un campo tan bonito, en un césped que está bien cuidado. El único problema es que se juega a puerta cerrada. Pero hay que disfrutar el escenario y demostrar de lo que estamos hechos. El fútbol de Nicaragua está, desde afuera, demasiado infravalorado, como si la diferencia entre otros países de la región fuera abismal. Creo que eso es un error muy común, despreciar tanto el fútbol de Nicaragua. Antes de juzgar, se tiene que ver las ligas. Yo, a veces, veo programas de El Salvador y me quedo asustado, pareciera que El Salvador es Alemania o España", dijo el mediocampista europeo

Por otra parte, Gállego se siente cómodo en el fútbol nica, pese a que ha tenido antes ofertas para irse a jugar a Bolivia y Ecuador o venir a jugar a El Salvador. Asegura que en Nicaragua ha encontrado estabilidad. "Me he sentido valorado. No me considero un crack, pero si estoy en Nicaragua es porque me tratan bien. Pero ofertas de otros países de Latinoamérica no me han faltado ", apuntó el volante español en charla con este medio.

Luego, Managua llega al partido ante los tigrillos tras haber perdido la final de Copa Nicaragua, con pizarra de 1-0, ante Los Caciques del Diriangén. "No hemos empezado de la mejor manera, como nos gustaría. Ha habido un tiempo de muchos cambios en el equipo. Estamos ahora recuperando jugadores para poder llegar bien a este compromiso internacional. Contra Motagua (Honduras) tuvimos nuestra primera participación en esta competencia y pese a no clasificar, lo tuvimos muy cerca. Vamos a ver si este año nos va mejor ante un duro rival como es el FAS", dijo Gállego.

Sobre, FAS, Gállego dio que ya tomaron apuntes de lo que puede mandar a la cancha el timonel Jorge "Zarco" Rodríguez. Tienen mayor referencia del ataque del conjunto santaneco.

"Conocemos a Areco a Peñaranda. FAS tiene jugadores para un medio campo muy dinámico, fuerte. Sabemos cómo es el estilo de FAS, cómo le gusta jugar. Sabemos de la calidad de jugador que es Raúl Peñaranda. A partir de eso vamos a intentar preparar el partido", indicó el jugador de Managua FC.