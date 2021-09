PSG visita al Brujas con la puesta en escena de su tridente en la Champions

El ansiado debut del tridente más esperado del fútbol actual, el formado por el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, puede producirse este miércoles en el duelo de Liga de Campeones ante el Brujas, indicó el técnico del PSG, Mauricio Pochettino.

Todo parece idóneo para la puesta en escena europea de Messi con su nuevo club. El París Saint Germain arranca en el Jan Breydelstadion Belga para jugar con el Club Brujas, el conjunto aparentemente comparsa del Grupo A, uno de los más fuertes que deparó el sorteo.

"Es posible", dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo de debut de su equipo en la máxima competición europea, en la que también aseguró que "no se puede ir en contra" de la expectación creada por la asociación de esos tres jugadores.

"Caí rendido ante la petición colectiva", bromeó el entrenador, quien aseguró que todavía no tiene decidido el once de salida de su equipo ante el Brujas.

El París Saint Germain, que ha dado una nueva vuelta de tuerca a su presupuesto para invadir de más estrellas su plantel. Messi es la guinda y también la continuidad de Kylian Mbappe y el asentamiento de Neymar. Los nuevos galácticos.

El tridente, que asocia a los dos jugadores más caros del mundo y al seis veces ganador del Balón de Oro, estuvo a punto de no poder formarse por la posible salida de Mbappé al Real Madrid, pero el frustrado traspaso la hace posible.

El entrenador argentino reconoció que con los refuerzos de esta temporada se ha levantado una gran expectación en su equipo, pero matizó que no son los favoritos.

"El equipo a batir es el Chelsea, que es el que ganó el año pasado y que se ha reforzado con más dinero que el PSG", dijo.

Pochettino señaló que trabajan para formar un buen equipo, pero que por ahora son "un club que ha reclutado a buenos jugadores".

"No somos todavía un equipo (...) tenemos que hacer el trabajo necesario para igualar lo que hizo el Chelsea la pasada temporada", señaló.

El técnico dijo que se siente privilegiado por la cantidad de opciones que tiene para conformar su equipo: "En los doce años que llevo entrenando esta es la situación más fácil, en otros equipos no tenía tantas opciones. Con estos jugadores no me voy a quejar de lo que tengo".

Pochettino aseguró que hará sus alineaciones "con criterios deportivos" y señaló que le juzgarán al final de temporada por los resultados, sabedor de que los propietarios cataríes del club tienen puesta su atención en la Liga de Campeones.

El capitán del equipo, el brasileño Marquinhos, también se negó a decir que el PSG sea el favorito para la competición y matizó que por muchos fichajes que se hagan no se conseguirá nada si no son capaces de jugar en colectivo.

"Vamos a pelear como el último día de nuestra vida. Una vez que estamos en el campo no hay nombres, no hay papeles, no hay estadísticas, si no haces lo necesario no ganas con el nombre, hay que sacrificarse para ganar cada partido", afirmó.

El entrenador del Brujas, Philippe Clement, señaló en la víspera del debut de Leo Messi en Liga de Campeones con el PSG que su equipo no tiene nada que perder en el encuentro contra el poderoso equipo parisino.

"Es uno de los partidos más fáciles de la temporada. Sólo tenemos cosas que ganar y nada que perder", declaró Clement en la rueda de prensa previa al encuentro contra el PSG.

Clement reconoció que algunos de sus futbolistas nunca se han enfrentado a jugadores de la talla de Kylian Mbappé o Neymar.