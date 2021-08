PSG acepta negociar con el Real Madrid sobre Mbappé

El Paris Saint-Germain ha aceptado negociar con el Real Madrid el traspaso de Kylian Mbappé, según afirma el diario deportivo L'Equipe.



En una información publicada en su web poco antes de medianoche, L'Equipe señala que el club francés no ha rechazado por ahora la segunda oferta del equipo español, de 180 millones de euros, por la joven estrella francesa, pero "hay negociaciones en marcha entre los dos equipos".



Añade que el Real Madrid "ha dejado filtrar que sus finanzas no le permiten ir mucho más allá" en caso de tener que presentar una tercera oferta este fin de semana, a fin de lograr el traspaso antes del cierre del mercado, en la noche del próximo martes.



La segunda oferta, de 170 millones fijos más 10 en variables "fácilmente alcanzables" según el medio francés, iguala a lo que el PSG acordó pagar al Monaco hace cuatro años por el delantero internacional y campeón del mundo en 2018 con Francia.



Aun así, el PSG tendrá que entregar al Monaco 35 millones de un hipotético traspaso.



L'Equipe añade que el jugador y su entorno esperan al desenlace de las conversaciones y que, en caso de que el traspaso no se materialice, Mbappé ha asegurado que no entrará en conflicto con su actual equipo y jugará "a fondo" la temporada que le resta de contrato con el principal club de la capital francesa.