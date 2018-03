Ovelar no seguirá con Municipal Limeño

El técnico paraguayo Hugo Marcelo Ovelar no sigue más con el Municipal Limeño, según lo confirmó él mismo.

Ovelar explicó que este martes recibió una llamada telefónica de parte del presidente del equipo, Martín Herrera, quien le dijo que sería finiquitado en las próximas horas.

"Me llamó el presidente y me dijo que no continuaba. Va a venir su representante, quien vive en San Salvador, para que nos reunamos y arreglemos el tema. Tengo seis meses de contrato con el equipo, así es que ellos me harán una oferta y yo voy a presentar mi contraoferta", dijo Ovelar.

El guaraní había llegado al equipo en febrero de este año, procedente del Pasaquina. Con él se llevó a su compatriota Insfran Britez, quien por presión del público y decisión final de la dirigencia del equipo fue separado a inicios del presente torneo.

"No creo que haya problemas con llegar a un acuerdo. No tengo ningún problema con el equipo, ni con el presidente, ni con nadie. Arreglamos y esta misma semana estaré viajando a mi país", agregó el también ex futbolista de equipos en Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile y México.

Ovelar guió al Limeño hasta la fase de cuartos de final del Apertura 2017, pero en esa instancia el entrenador protagonizó un incidente con aficionados del equipo, quienes le lanzaron agua y le reclamaron por el 0-0 contra el Santa Tecla en el juego de ida.



"Quiero pedir disculpas por lo que ocurrió el juego anterior. Mi ira fue más allá por razones a las que nunca hacía caso. Hubo un problema de agredir a alguien y ahí me molesté bastante", contó tras el suceso.

SE QUEDARÍA EN EL PAÍS

Hugo Ovelar dijo que tiene ofertas de algunos equipos del redondo nacional, pero tendrá que analizarlas hasta que finiquite con el Limeño.

"Me habían hablado del Dragón, pero creo que ya tienen entrenador; también me llamaron del Sonsonate, pero entiendo que seguirá el mismo. Pero hay otras dos ofertas", finalizó.

Por el momento equipos como Audaz y Firpo no tienen entrenador asegurado para el Clausura 2018.