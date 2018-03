Otros equipos que fueron desafiliados en el fútbol salvadoreño

Tras la decisión tomada este lunes de desafiliar de la primera categoría profesional al Chalatenango, vuelven a la luz otros casos similares que se experimentaron en la liga mayor en el pasado.

Uno de los casos más sonados fue el del Atlético Balboa, que en el Clausura 2011 perdió su derecho de seguir en la liga de privilegio por no haber cancelado a tiempo una póliza obligatoria de $15 mil, además de retrasarse en el pago de salarios a sus jugadores.

Por ello sus últimos dos encuentros no se programaron y eso significó su pérdida de categoría. El descenso se consumó con base a los artículos 57 del código disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) y del 54 de las bases de competencia de la primera división profesional.

Gracias a ello, el Once Municipal, descendido deportivamente esa campaña, fue invitado a jugar en el máximo circuito y alcanzó la final del Apertura 2011.

El club de La Unión retornó al mapa hasta un año después, pero se inscribió en la tercera división.

TRES DE TERCERA, FUERA

La FESFUT notificó a la Tercera División, el viernes 13 de enero de este año, que los equipos Club Deportivo ADO, San Jerónimo Nejapa y Santiagueño no lograron completar la inscripción federativa en el plazo estipulado, lo que significó que no se les programaran encuentros y con ello quedaron desafiliados de la liga de bronce.

“Nos sorprendió un poco, es una medida muy drástica para la naturaleza de la infracción que se ha cometido por los equipos”, dijo en su momento Rafael Calderón, presidente de la tercera división profesional, sobre la sentencia que dejó a los equipos en el limbo.

EL ÁGUILA ESTUVO CERCA

Los emplumados tuvieron un diferendo con el delantero argentino Patricio Gómez Barroche en septiembre de 2011, ya que a este no se le pagó una deuda de $11 mil en concepto de salario.

"El Pato" no llegó a un acuerdo con los migueleños y el club tuvo que cancelar todo el monto y no en cuotas como pretendían en su momento. Al final, tuvo que intervenir el Club Social Águila, dueño del equipo, para que se solventara el impago y así no se aplazara el juego entre el Águila y el Vista Hermosa, respectivo al torneo Apertura 2011.