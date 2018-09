Otro jugador renuncia a la selección de fútbol playa

La selección salvadoreña de fútbol playa sigue sumando más bajas por falta de estímulos económicos. Meses atrás dieron un paso al costado Frank Velásquez y Agustín Ruiz. El último que se suma a la lista es Elías Ramírez, apodado "el Ronaldinho".

Desde enero no recibía la ayuda económica de 700 dólares que otorga el Gobierno de El Salvador a través del INDES y por eso ya no atendió más convocatorias desde hace tres semanas.

"Ya no voy a la selección desde hace tres semanas, ya no fui. Tomé esta decisión porque desde enero ya no recibí la ayuda que nos brindaba el Gobierno. Con el profesor Rudis Gallo siempre hablamos pero entendió que estaba difícil mi situación y más cuando tengo familia y debo llevarles comida siempre", mencionó Elías.

Ramírez no tiene la certeza de regresar a la selección de playa, sobre todo después del anuncio que la FESFUT renunció a recibir fondos públicos, pues cree que eso afectará la preparación del equipo nacional.

"Sin esos fondos será difícil para cualquiera que quiera jugar con la selección de playa. Lastimosamente, del fútbol no se vive aquí".

Mientras Ramírez se ha ausentado de los entrenos, el equipo nacional se prepara para disputar un juego internacional amistoso contra México el próximo sábado 20 de octubre, en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.