Otro descalabro para el Manchester United

Otro partido sin ganar y otro partido sin marcar para Cristiano Ronaldo. El Manchester United no pasó del empate contra el Southampton (1-1) y entra en una crisis de resultados y juego que le alejan de la Champions League.



Son tres encuentros seguidos sin conocer la victoria y seis sin marcar para Cristiano Ronaldo, que hacía más de una década que no tenía una racha similar, desde la temporada 2005/2006, en la que marcó nueve goles en 50 partidos.



Los de Ralf Rangnick volvieron a hacer una primera parte decente, en la que Jadon Sancho marcó su primer gol en Old Trafford, al culminar un contraataque iniciado por Bruno Fernandes y conducido por Marcus Rashford.



Pero el equipo se cayó, como ante el Burnley, en la segunda mitad. Che Adams aprovechó un despiste de Luke Shaw para entra solo por banda y batir con un dispar raso, pegado al palo, a De Gea. El United se volcó a por la victoria, pero fue el Southampton el que pudo ganar si Armando Broja no hubiera errado un mano a mano ante De Gea.



Apretaron los 'Diablos Rojos', a quienes el asistente anuló un tanto de Cristiano en fuera de juego claro, y a los que Forster negó la victoria en el último instante, con un paradón a cabezado de Harry Maguire.



El tropiezo, uno más, pone en serio peligro la posibilidad de que el United esté la temporada que viene en la Champions. Son quintos, con 40 puntos, los mismos que el West Ham United, que marcha cuarto, pero con solo uno de ventaja respecto al Tottenham y cuatro al Tottenham Hotspur, que tienen dos y tres partidos menos, respectivamente.