Otra ex árbitro revela que sufrió de acoso y boicot

Carol Quevedo se retiró del arbitraje en 2015. Ayer habló del caso de Vilma Montes, pidió que el caso sea investigado a profundidad por la Fiscalía General de la República y sostuvo que pasó por igual situación.“A Vilma la conozco, es amiga mía, igual conozco a Sibrián pero con poder la gente cambia. No dudo que lo que dice Vilma sea cierto, admiro su valor y nos ha dado una lección a todas las que de una u otra forma sufrimos esa clase de acoso”, dijo.“Le he escrito y le expresé el apoyo que le tengo, y otras compañeras de ella han hecho lo mismo. Es una sinvergüenzada lo que ella ha pasado, he vivido lo mismo y considero que ella tuvo mucho valor para denunciarlo. Sé en lo personal lo que ella ha pasado, pero hay que pensarlo mucho para denunciar lo que me sucedió”, añadió.También se refirió a la falta de interés que mostró el comité ejecutivo de la FESFUT cuando Montes decidió denunciar las acciones de Sibrián.“El comité ejecutivo de la FESFUT la ignoró y eso habla del poco peso que tenemos las mujeres en el arbitraje. A mí me bloquearon igual del arbitraje. Solo el mes pasado la comisión de árbitros de la FESFUT me cortó mi aspiración de convertirme en la primera instructora de arbitraje del país”, manifestó.Alabó la decisión de Montes de denunciar y espera que la FESFUT se pronuncie al respecto, pues asegura que hay más casos que deberían salir a flote.“Entiendo que hay más casos en el arbitraje nacional y en el fútbol femenino. Hay demasiado machismo contra las mujeres en nuestro fútbol, me parece que Vilma tomó la mejor decisión, ella sabe que al final tendrá sus consecuencias y aún así tomó el valor. Espero que la gente del fútbol se exprese y brinde su punto de vista a este caso, desearía saber la reacción de la FESFUT, porque conocían de esa anomalía que Vilma sufrió”, concluyó.