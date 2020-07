Oswaldo Figueroa: "Queremos volver al fútbol" 

Oswaldo Figueroa ha sido brazo derecho en el Isidro Metapán desde su fundación. Fue jugador en tierras caleras en la década de los ochenta y luego pasó a figurar como entrenador, en el que pudo apreciar de primera mano cómo nació el equipo jaguar hasta formar parte de su etapa gloriosa.

Debido a la pandemia, el fútbol está en pausa pero no sus ganas por ver que este deporte pueda proyectarse a futuro porque entiende que "el fútbol es un sano esparcimiento para la sociedad" a la vez que ve "buenos talentos que merecen una oportunidad". Ya son cuatro meses sin deporte debido al COVID-19, y eso también trae la preocupación de empezar de nuevo a desarrollar un equipo competitivo. El torneo pasado fungió como auxiliar técnico del primer equipo, pero también es entrenador de la sub17, por el momento reconoce que el futuro es incierto.

Figueroa también es profesor de educación física en la escuela República de Guatemala, en tierra calera, el cual le ha servido de soporte financiero para este período. A la vez le tocó que adaptarse a la nueva realidad al tener que impartir sus clases a través de Internet. Trabajan a través de la página web de la escuela y tuvo una serie de capacitaciones para poder emplearlas.

Oswaldo Figueroa fungió como auxiliar técnico del primer equipo en el Clausura 2020 y a la vez entrenó la sub17.

"Nos ha tocado limitarnos más en el tema económico pero gracias a Dios que hemos tenido ese ingreso. Sobre las clases virtuales, toca adaptarse como deportistas a estas plataformas para dar los conocimientos. Pero también hay muchas limitantes porque algunos me decían 'profe, no tengo para el Internet' y en otras ocasiones fallaba la señal. Se están haciendo los esfuerzos para los jóvenes no pierdan su año escolar", dijo.

Reconoce que esta situación es complicada para toda la sociedad y los alumnos también. Muchos no tienen cómo conectarse o entregar las tareas, por lo cual es difícil hacer un seguimiento idóneo para los chicos. "Es lo que hay", aseguró. "Pero es la manera en que los niños puedan tener sus clases. Hay que hacer muchos esfuerzos para los docentes y los alumnos porque muchas veces no están las condiciones idóneas. Aún así, veo muchos niños que se rebuscan por aprender y eso motiva", destacó.

Sobre su etapa como entrenador de la sub17, Figueroa sabe que tanto los jóvenes como los padres de familia están a la expectativa de cómo evoluciona el tema de la pandemia.

"Estamos a la espera de qué va a pasar con estos jóvenes. Esperamos que se dé la continuidad porque tanto que ha costado hacer los equipos menores y todo el trabajo de reservas para que se venga a cortar. Sabemos que hay un peligro como la pandemia e incluso algunos padres de familia se lo pensarán para enviar a sus niños a los equipos, así que se debe analizar todos estos aspectos", dijo.

Figueroa sacó su título de entrenador clase A en 1992 y recuerda su paso como entrenador del entonces Isidro Menéndez en la segunda división. En ese año fundó junto a unos empresarios caleros un equipo en la liga media llamado Calvario, el cual dos años después pasó a llamarse Metapán cuando ya estaba en la liga de ascenso. En el 2000, bajo la dirección del entonces Alcalde Gumercindo Landaverde, estos dos equipos se fusionaron para formar el Isidro Metapán quien en el 2001 logró su ascenso a la primera división en donde permanece hasta ahora.

"Junto a Santiago Heredia, Juan Galdámez y 'Pato' Solís fundamos el Metapán que después se fusionó. Fueron proyectos muy lindos donde le dimos espacio a muchos jóvenes. Ya con Isidro Metapán éramos la dupla con Óscar Ulloa y después se sumó Edwin Portillo con quienes logramos el ascenso", recordó el timonel. También dirigió al San Francisco Junior, Titán de Texistepeque y ha sido auxiliar técnico al hacer la mancuerna con "Bochinche" Portillo, con quien sumó siete coronas en la primera división con los jaguares.

Primero espera la posibilidad de seguir en el equipo y si no, dirigir en segunda división, aunque aún es prematuro.

"En el fútbol ha faltado visión. Se ponen requisitos a los técnicos y no se fomenta el sacar nuevos valores. Ahora que no habrá descenso, es buena oportunidad para los jóvenes que puedan tener minutos de juego. Ahora lo que más quiero es volver a la cancha, que todo esto vaya pasando y podamos jugar, pero sabemos que lo más importante es la vida y la familia"

Fundó una escuela de fútbol la cual fundó el 24 de noviembre de 1994 y atiende a 120 niños los sábados. En cuanto a su palmarés fue siete veces campeón del fútbol nacional con el Metapán y ganó cuatro títulos en reservas con quienes apoyó como preparador físico. Ganó un título en sub17 como timonel principal.