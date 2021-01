Oswaldo Blanco: "Mi intención era quedarme pero la directiva tenía otras prioridades"

Oswaldo Blanco salió este viernes por la mañana del país pero antes negó que su salida se deba a motivos únicamente familiares, sino más bien por el final del contrato y ante la falta de acuerdos con la directiva, que querían que el atacante esperara hasta el final del torneo para negociar. El colombiano, que además quedó con el uniforme listo para jugar ante el Once Deportivo, lamentó que no se llegara a un acuerdo.

¿Cuáles fueron los motivos para salir de Alianza?

Todo se debió a raíz de la mala organización de estos torneos y debido a la pandemia porque no concordaban los tiempos y todo se atrasó. El campeonato tenía que terminar en diciembre y no fue así, se postergó un mes más y eso hizo que yo solo tuviera contrato hasta diciembre. Por todo esto no pude tener opciones; me quedaban pocos días de contrato y se lo dije al equipo si me iban a renovar o no y transcurría el tiempo y no sucedía así que, como me quedaban pocos días, me buscaban equipos de afuera y no tenía respuestas acá, perdí oportunidades. Estaba desprotegido y con la incertidumbre de no saber si iba a tener contrato acá.

Se lo hice saber al equipo pero me decían que lo seguían analizando y el tiempo pasaba. Yo les dije que tenía que pensar en mi familia porque otra oportunidad fuera no la podía dejar pasar pero quería que entendieran que mi prioridad era Alianza. Me dijeron que no podían arreglar ahora, sino que hasta el final. Solo me quedaban 18 días y yo quedaba desprotegido y tenía que pensar en mi familia, eso ocasionó la ruptura.

¿Cuál es tu sentir por abandonar en esta etapa del torneo?

Me duele. Me duele pero también pienso en mi familia y lo que pasaría si me lesionara y yo quedaba a la deriva. No tenía contrato y me decían que esperara al final del torneo y no podía estar así. Dejé pasar oportunidades aún cuando mi prioridad siempre fue seguir en Alianza.

¿Qué te ha parecido la posición que tomó la directiva de Alianza?

Lo que pasa es que yo soy hombre de fe y tengo mi conciencia tranquila. Yo tengo que agradecerle a don Lisandro (Pohl) porque él apostó por mi y me trajo de Argentina cuando estaba en la cuarta división. Más a la afición aliancista que me apoyó desde el principio y les pude dar poco o mucho, como ellos lo vieron, pero lo hice de corazón y me trataron como si llevara mucho tiempo acá. Mi única intención era quedarme acá pero la directiva tenía otras prioridades.

¿Ya hay acuerdo con otro equipo?

Recién estoy hablando porque ya se enteraron que yo no tengo equipo. Se activó todo pero anteriormente estaba hablando con Alianza Petrolera pero se cayó y así quedó todo.

¿Qué valoración hacés de tu paso por Alianza?

Fue un paso feliz. Con muy poco creo que quedé en la historia del club por mi participación en partidos importantes. Eso me queda y la gente reconoce mi trabajo y está agradecida.

¿Hay algo que te haya molestado de tu salida?

Nada porque tengo fe en Dios y creo en su justicia. Ahora me voy a mi casa con mi esposa y mi hijo. Hoy (jueves) fui y abracé a mis compañeros y les di la cara; lo entendieron y eso para mi es lo más importante.

¿Volvería a Alianza en el futuro?

Yo no descarto nada porque hoy le doy gloria a Dios y hasta donde quiera allí voy a estar. Estoy enamorada de este país y mi esposa quiere radicarse acá. No le cierro la puerta a ningún equipo porque soy profesional y quiero trabajar pero fue bonito haber pertenecido al equipo más grande del país.

¿Con qué momento te quedás de tu paso con Alianza?

Me quedo con el partido contra Tigres acá y allá porque lo viví y la gente se siente orgullosa e identificada por el equipo.

¿Qué le podés decir hoy a la afición aliancista?

Gracias. Oswaldo Blanco dio lo mejor y es un hincha más de Alianza. Que Dios permita que tengan la 15 porque ellos se merecen lo mejor y sigan disfrutando de este equipo