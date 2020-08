Osvaldo Escudero y Brayan Gil fueron los temas en el Güiri Güiri

El programa radial Güiri Güiri al Aire inició la semana con todo. Los panelistas hablaron con Osvaldo Escudero para esclarecer su desvinculación con Santa Tecla y también charlaron con Cristian Gil Mosquera, papá y representante de Brayan Gil, quien en las próximas horas estaría siendo presentado como jugador del Alianza Petrolera de la primera división de Colombia.

En el primer bloque del programa radial, los panelistas hablaron con Osvaldo Escudero para esclarecer los motivos por los cuales al final no podrá venir a dirigir a Santa Tecla en el 2020.

El técnico gaucho confirmó que tal motivo se debe a la crisis sanitaria que vive tanto El Salvador y Argentina.

"Yo tenía contrato con Santa Tecla para fin de año, dos torneos. Mas que nada llegamos a un acuerdo con los dirigentes y cada vez se hace más imposible, si el torneo se pasa a octubre y yo no he podido viajar, no le veo lógico que vaya", dijo Escudero a los panelistas de la mesa más redonda.

"Esto es un tema de salud, yo en Argentina tengo seguro y en El Salvador no, por eso veo complicado que vaya, es un riesgo para mí, para el cuerpo técnico y para los jugadores extranjeros", concluyó.

Por otra parte, al final del primer programa de agosto, se tuvo un enlace telefonico con el representante y papá de Brayan Gil, Cristian Gil Mosquera. El exjugador confirmó que en las próximas horas se oficializará el contra de su hijo con Alianza Petrolera de la primera división de Colombia.

"Brayan irá a préstamo con opción de compra con Alianza Petrolera, son tres torneos, este del 2020 y todo el 2021. Brayan está desde hace un mes en Colombia", dijo Cristian Gil Mosquera.