Osvaldo Escudero regresa a Las Delicias

El técnico argentino Osvaldo Escudero regresa al estadio Las Delicias al mando del Águila esta tarde para enfrentar a su exequipo, Santa Tecla, en un partido correspondiente a la fecha 18 del Apertura 2017 que promete emociones y buen fútbol.

Ambos equipos llegan con dos realidades y necesidades diferentes porque los tecleños llegan fortalecidos tras alcanzar el boleto a la final de la Copa El Salvador y sublíderes de la campaña gracias a sus buenos resultados, mientras que el Águila arriba al escenario tecleño tras una semana convulsionada por el litigio por el atraso salarial y con la necesidad de triunfar para dar el salto a los primeros cuatro puestos.

Con estas realidades, el Santa Tecla contra el Águila de hoy a las 4:00 de la tarde es sin duda el mejor partido de la jornada, pero también destaca el duelo entre el Audaz y el Alianza a disputarse en San Vicente.

Tras el triunfo 1-0 ante el Alianza en la semifinal de Copa, Ernesto Corti, técnico del equipo tecleño, mostró mucha satisfacción por el buen rendimiento de sus pupilos, valoró el esfuerzo por seguir con aspiraciones al doblete (Copa y Liga), pero dejó en claro que sus pupilos de no deben salirse del contexto porque lo pueden pagar caro, “para nosotros el Alianza no es el rival a vencer, lo son todos los equipos. Esto no nos tiene que alejar del camino, dimos un paso importante pero falta el torneo para terminar el año. Si creemos que ya tocamos el cielo con las manos estamos equivocados”

Los tecleños suman dos triunfos de forma consecutiva en casa, se impusieron al Audaz (3-3) y con goleada al Municipal Limeño (4-0), mientras que conjunto emplumado, suma seis fechas consecutivas sin derrota, no caen en el torneo desde que el Alianza los derrotó a domicilio (1-3), en la fecha 11.