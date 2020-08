Osvaldo Escudero no dirigirá a Santa Tecla en el Apertura 2020

El Santa Tecla informó este lunes que el técnico Osvaldo Escudero no regresará al país para tomar las riendas del equipo y encarar el Apertura 2020 debido a la situación sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 en la región. El club perico explicó que no es "prudente" exponer al técnico en un viaje que pueda comprometer su salud.

Luis Eduardo Amaya, presidente del equipo tecleño, expuso que llegaron a un acuerdo con el estratega argentino para rescindir su contrato ante la incertidumbre en el atraso de las fases de reactivación económica del país y porque se desconoce la fecha exacta que se reactivará el aeropuerto internacional de El Salvador.

Amaya explicó que fue una decisión tomada tras largas pláticas con Escudero, quien retornó a su país a mediados del mes de mayo pasado, pero que se mantuvo al pendiente vía la plataforma Zoom, de los entrenamientos físicos de los jugadores, en este periodo “ya no podremos contar con el profesor, llegamos a un acuerdo ambas partes para que se cuide en materia de salud tal como lo hace, y más adelante, seguramente, estará retomando al club, pero no para este (Apertura 2020) que tiene una fecha tentativa de arranque y que ya se movió varias veces. No sabemos si se volverá a mover nuevamente”.

Explicó que “se ha pospuesto el inicio del torneo, no es un tema de los equipos de la primera división, es un tema de salud que compete a todo el mundo. Se han hecho algunos análisis en la interna del club, tomando en cuenta al profesor Escudero, un hombre de la casa al que el equipo le debe mucho. Guarda un escaño en nuestra historia”.

Añadió que la decisión pasa por el tema de salud y porque no se sabe la fecha exacta que el aeropuerto internacional de El Salvador volverá a recibir vuelos internacionales “un enorme agradecimiento al profesor, pero es un tema que hemos manejado en conjunto”.

Por el momento, confirmó a Jaime Medina, quien fungió como asistente técnico de Escudero, en el pasado, como el encargado de tomar el trabajo de pretemporada, pero no lo confirmó como entrenador principal para el certamen, porque antes, debe de consultar con la junta directiva “queda sin efecto el contrato (con Escudero), lo conversamos, agradecemos al profesor por el apoyo brindado al equipo. Dependemos de lo que diga el Ministerio de Salud, no es un tema de voluntad, obedece al tema de salubridad. Jaime Median tomará el tema de la pretemporada y en el camino veremos qué ocurre, (es un) tema que todavía debemos de conversar con la junta directiva y veremos el mejor camino en pro de los resultados”.

El comunicado de prensa del equipo sostuvo que “en los próximos días estaremos dando más información sobre el equipo y la planificación para el Apertura 2020, el cual debemos de afrontar tomando como prioridad la salud de todos nuestros integrantes”.

POR SALUD

Osvaldo Escudero, quien regresó al Santa Tecla para el pasado Clausura 2020, sostuvo que no retornará a El Salvador y que junto a la directiva del equipo, optaron por rescindir su contrato.

Expuso que “vivimos momentos difíciles donde lo más importante es la salud, llegamos a un acuerdo con la gente del Santa Tecla, mi llegada a El Salvador será muy difícil, en Argentina el pico de contagio es alto. La mejor decisión es que yo no esté este torneo con el equipo. No es una agradable noticia porque vivo del fútbol, me gusta estar ligado al fútbol, le tengo aprecio”.

“Le deseo la mejor de la suerte y a los jugadores que sigan entrenando, el entreno es la base de su porvenir, la decisión es común acuerdo. No puedo volver y no le veíamos sentido llegar cuando esté iniciado el torneo”, detalló.

Escudero dirigió además del Santa Tecla, en la primera división, al FAS y Águila. El tema pasa además, porque en el Apertura 2020 no hay amenaza de descenso “eso tiene mucho que ver, estuve de acuerdo y esto pasa por un tema de salud. Me puedo enfermar en El Salvador y es distinto a que me enferme en mi país, puedo correr un riesgo, todo el cuerpo técnico, los extranjeros”.

“Uno quiere siempre estar ligado al fútbol y al frente del equipo, pero en esta situación es imposible, en otra ocasión estaré con ellos”, concluyó.