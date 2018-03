Osvaldo Escudero: “Volver al estadio Quiteño será algo raro”

El estratega argentino Osvaldo Escudero regresa este fin de semana al estadio Óscar Quiteño, pero esta vez bajo los colores del archirrival del FAS: el Águila. Por eso admite que tendrá sentimientos encontrados en el clásico nacional.Escudero pretende que su equipo recupere los puntos perdidos en casa ante el Pasaquina, en la jornada entre semana, y espera un juego disputado por el nivel que exhiben los tigrillos en las últimas fechas.En toda la semana trabajamos definición, lo que pasa es que el jugador en el partido es el que ya define o no. En este último juego el Pasaquina se escondió y jugó al contragolpe, y buscó el error y lo encontró desgraciadamente en pie nuestro y ahí nos empatan. Debimos ganar.Tuvimos muchas opciones de gol. En el segundo tiempo Flores tuvo dos claritas para meter, no andamos con suerte en la definición a pesar que el equipo genera (ocasiones). A mí la preocupación me puede venir cuando no generemos, pero ya van a entrar las pelotas.Jugando de esta manera, hay que corregir errores en lo defensivo. Contra el Pasaquina nos faltó Ronald (Rodríguez, zaguero) y él es muy importante en el centro y nos tocó jugar con (Fredy) Espinoza y (Deris) Umanzor en el centro y el '9' de ellos (Luis Palacios) nos complicó mucho.Va a ser algo raro, las sensaciones son raras porque el club me trató muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento a ellos. Pero ahora me debo al Águila y este es un clásico. Ojalá que sea un lindo marco.FAS es un equipo muy rápido, que toca, que tiene llegada. Le ganaron sin problemas al Limeño y están agrandados. Debemos jugar un partido muy concentrados para sacar el resultado.Sí, hay que preparar este juego. Es una lástima que no ganamos el último juego, pero este es el camino: hay que crear muchas opciones al marco y cuando estamos en defensa debemos estar más pendientes para que no nos metan los goles.