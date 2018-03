Osvaldo Escudero: “Es un orgullo llegar al Águila”

De acuerdo a las necesidades que presente el Águila, así serán las modificaciones que el timonel argentino Osvaldo Escudero hará. Aún no cierra el libro de pases de FIFA para el Apertura 2017, por lo que el nuevo estratega quiere ver lo que necesita el plantel migueleño.

De eso y más habló con EL GRÁFICO, justo momentos antes de emprender su viaje a El Salvador.



¿Cómo llega al Águila?

La verdad es que estoy muy contento. Después de cuatro meses de no estar en el país me pone muy contento que hayan pensado en mí.

¿Cómo mira este doble reto de sacar adelante el torneo local y el de Liga CONCACAF?

Sé que el desafío no es fácil, tampoco cuento con mucho tiempo. Tengo que llegar y comenzar a tratar, que es lo que a mí me gusta. Hay que trabajar mucho para que Águila agarre esa idea de ser protagonista.

¿Qué piensa de llegar a un segundo equipo de renombre en el país, como Águila?

Para mí es un orgullo llegar al Águila. El Águila tiene que ser protagonista y estar siempre peleando los campeonatos. Acá no hay que conformarse con meterse entre los ocho. Hay que aspirar a más y eso es lo que me gusta, que los retos son altos.

¿Cuál es el objetivo principal que le ha puesto la dirigencia emplumada?

Sabemos que equipos grandes como Águila, Alianza y FAS siempre están pensando en salir campeones. La mentalidad mía es igual. A través del trabajo los objetivos se pueden conseguir. Si ellos (dirigentes) confían en mi trabajo, yo tengo que aprovechar esa confianza. Tengo que hacer mi trabajo tranquilamente y tratar de que Águila sea protagonista y un equipo competitivo.

¿Piensa hacer nuevas incorporaciones en el equipo, tomando en cuenta que aún no cierrra el libro de pases?

Eso lo vamos a evaluar cuando lleguemos, cuando veamos el plantel. Vamos a ver y de acuerdo con las necesidades hablaremos con la gente de Águila. Primero tengo que llegar y luego ver cómo esta el plantel.

¿Quiénes lo van a acompañar en este trabajo con Águila?

Traigo a mi preparador físico, el profesor Ignacio Yanci, que es el mismo de siempre, y Jaime Medina será mi asistente. Esta vez no viene mi hermano, Gustavo, por cuestiones de tiempo. No se pudo diagramar con la gente de Águila. Vamos a estar con Medina y Yanci.

¿Cuándo cerró la negociación con la gente del Águila?

En estos días. Fue rápido y estoy muy contento de haber arreglado.

¿Lo tomó por sorpresa la propuesta del Águila?

Yo siempre me tuve fe de que podía volver a dirigir, pero quizá no en este momento. Nunca pensé que en el inicio de torneo ya me estarían llamando. Quizá para el año que viene sí pensaba volver y tener alguna chance. Pero esto de dirigir en primera me gusta y por eso acepté.