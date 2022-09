Osvaldo Escudero, DT de Marte: "Es nuestra realidad"

El Atlético Marte sumó un duro revés este miércoles al caer por 3-0 ante el Alianza y que pudieron ser más, debido a los fallos mostrado ante un rival de mayor oficio y pegada. De acuerdo con el entrenador de los carabineros, Osvaldo Escudero, el cuadro bandera sabe que no ha tenido una mejor preparación para el certamen "pero no hay que bajar los brazos", según alegó.

El estratega es consciente que no se vio el equipo que hace unos días había sacado un punto ante el Once Deportivo como visitante, pues todo pasa factura desde la preparación al contar con solamente una semana y media de trabajo. No obstante, confía en que con el pasar de los días el equipo pueda mejorar.

"No tuvimos el orden que mostramos ante el Once Deportivo, se notó el cansancio y jugadores que no estuvieron concentrados. Jugamos ante un equipo que viene en ritmo mientras que nosotros llevamos una semana y media de trabajo. Es lógico que pase, es nuestra realidad pero no hay que bajar los brazos", señaló.

"El sábado tenemos un partido difícil con Santa Tecla y tenemos armar al equipo, que se recuperen y seguir este camino. Siempre evaluamos después de los partidos qué jugadores terminan con cansancio y son dos partidos seguidos que tuvimos. Hay chicos que se nota que no pueden continuar con el mismo ritmo y seguramente haremos cambios", reconoció.

El "Pichi" habló sobre el papel de algunos jugadores, en especial de Sergio Escudero, quien había marcado las pautas del equipo en el choque en Ahuachapán, pero ante el Alianza se notó el peso del partido en cuanto a lo físico. Además, destacó la labor de los jóvenes como Diego Chévez, Jairo Martínez y Mauricio Cerritos.

"No estuvo tan bien Escudero como el Once Deportivo. Se nota el cansancio y lo tuvimos que relevar. Él nos viene a dar un poquito de pausa y abastecer a los delanteros y se complicó porque no estuvimos en nuestro juego. Se nota la inactividad que tuvimos y hay que seguir trabajando", expuso.

"Hay jóvenes que tienen futuro, Chévez hizo un gran partido, al igual que Cerritos, Jairo mejoró en el segundo tiempo y hay que recomponernos para el sábado porque es un compromiso importante el que tenemos", señaló.

El Marte enfrenta en la tercera jornada al Santa Tecla y se ubica en la parte baja de la tabla del grupo B con un punto luego de dos jornadas.