Osvaldo Escudero: “En Águila nunca pude encontrar una defensa estable”

La zaga fue y es la mayor preocupación de Osvaldo Escudero en las filas del Águila. En el Apertura 2017 el plantel migueleño recibió 38 goles, siendo el segundo equipo más goleado. Ese es un punto que Escudero quiere trabajar desde el 2 de enero próximo, fecha para la que ha programado el arranque de la pretemporada.



Escudero llegó a inicios del Apertura 2017, luego de una par de partidos que fueron dirigidos por el uruguayo Jorge Casanova. Desde su arribo intentó buscar un once base, pero no lo halló. Aún así llegó hasta cuartos de final, donde lo eliminó el FAS con dos empates.

¿Qué balance hace del torneo que hizo Águila en el Apertura 2017?

Quedo muy satsifecho con lo que hizo el equipo, porque el equipo logró tener una identidad en los últimos partidos, sobre todo contra Audaz, Limeno y frente al FAS. En los dos juegos de cuartos de final merecimos ganar. El equipo ha funcionado bien en los últimos partidos. Vos fijate que no jugamos con ningún extranjero en el último partido contra FAS y aún así estamos a la misma altura de cualquier equipo en cuanto al funcionamiento.

¿Cree que la parte financiera afectó en el plantel?

Un poco, sí. Yo no le diría que el resultado que no se logró fue en su mayoría por lo económico. Pero en parte sí, porque el jugador no está con su mente enfocada en lo deportivo. Pero vos fijate que hemos levantado nivel futbolístico. No creo que sea tanto lo económico.

Llegó al equipo con el torneo iniciado, ¿qué obstáculos enfrentó y cómo los fue sorteando en el camino?

Si bien yo no elegí a estos jugadores, porque llegué inciado el torneo, tengo que ser sincero en cuanto a que fue difícil lograr un once ideal por los rendimientos dispares de los jugadores, porque unos partidos se jugaban bien y otros no.

Nunca pude encontrar una defensa estable. Quizá en la media cancha hemos encontrado un equlibrio. En esa parte de la cancha sobresalieron Marvin Ramos, Santos Ortiz y Victor García, que fueron los que terminaron jugando. Adelante nos hemos arreglado con Cabezas y Lezcano, que han hecho goles. Donde más adolecimos fue en la parte defensiva. Hicimos muchos goles y nos metieron muchos goles.

¿Habrá reestructuración en zaga para el Clausura 2018?

Vamos a tratar de lograr algún refuerzo extranjero en esa parte. También vamos a reforzar la media cancha, pero sobre todo es en la defensa donde Águila necesita jugadores de jerarquía para jugar en esa zona, para que nos den tranquilidad. No tengo duda que podemos hacer un buen torneo en 2018, si vienen los refuerzos.

¿Habrá una reorientación de los objetivos para el Clausura 2018?

El objetivo que vamos a tener es clasificar entre los cuatro. Vamos a ponernos eso como meta. Queremos enfocarnos en estar en lo más alto de la tabla. Después viene pelear el campeonato, que será el objetivo final.



¿Ya tiene definido qué jugadores no van a continuar con el equipo?

No. Eso lo estamos evaluando con el cuerpo técnico y después se le dará una lista a la dirigencia.

En cuanto al manejo de camerino, ¿hubo alguna diferencia de criterio con Josué Odir Flores y James Cabezas?

No hubo diferencias. Es que por ahí pudo haber diferencias con todo el plantel en cuanto a que al jugador no le gusta cuando lo sacan o cuando no es titular. Me avoqué a que juegue el que se gana el puesto. Siempre consideré que el que mejor rinde es el que jugaba. Si a Flores o Cabezas les tocó ir al banco es porque creí que en esa posición está un jugador que lo hace mejor que ellos. Como son profesionales, tienen que aceptar lo que decida el técnico. Hemos tenido pareceres diferentes, pero nunca hubo problemas.