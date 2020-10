Osorio: "Mientras las inscripciones no se cierren hay posibilidades que otros puedan llegar"

El auxiliar técnico tigrillo, William Osorio, hizo un repaso sobre la actualidad del equipo en la que esperan revertir la situación luego de la eliminación en la Liga Concacaf. Sobre la posibilidad que el lateral zurdo, Juan Barahona, llegue al cubil expuso que por el momento son "especulaciones" pero no da por cerrado ningún fichaje.

El Club Deportivo FAS también está a la expectativa sobre la lesión de Josué Rivera, quien se perderá el resto del Apertura 2020 y el próximo torneo debido a una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda. Por ello, el equipo no cierra las puertas a cualquier incorporación tomando en cuenta que el cierre de inscripciones será en noviembre.

"En el caso de Barahona por el momento son especulaciones, hay que esperar qué se decide. En el caso igual Josué igual tuvo esa lesión y queda fuera del torneo. Mientras las inscripciones no se cierren hay posibilidades que otros puedan llegar en sustitución de Josué o se pueda incorporar quien se crea conveniente, pero la última palabra la tiene Jorge (Rodríguez)", dijo Osorio.

El cuerpo técnico tigrillo ha tenido su análisis sobre lo que le pasa al equipo en este inicio de temporada y si bien advierte que no ha sido una situación fácil, el grupo puede salir adelante con carácter. Osorio reconoce que "ha faltado un poco más" para sacar los resultados.

"Es difícil esta situación que se está viviendo en el torneo local y el de CONCACAF el cual quedamos fuera. Esto se nos complicó y debemos sacarlo adelante con carácter, sabiendo que solo nosotros lo podemos sacar. El domingo tenemos ya la oportunidad de sacar un buen resultado y que nos pueda generar confianza", agregó.

"No creo que el problema sea físico, sino que en la cancha las cosas no están saliendo como uno quisiera. El equipo se diseñó para estar en los primeros lugares pero hemos iniciado mal y esperamos en revertirlo, hay capacidad en los jugadores y quizá no hemos dado el 100 por ciento", aseguró.

El próximo partido será ante el Once Deportivo el domingo en el marco de la jornada tres de la fase de grupo por zona. Desde ya advierte que se viene un compromiso duro pero ya es momento de sumar puntos.

"No es de quedarnos de brazos cruzados, hay que tener carácter para salir adelante y en la charla que hemos tenido, los jugadores están comprometidos en sacarlo. Lo tenemos que hacer sacando un buen resultado el domingo ante un rival difícil porque vienen de una pérdida dolorosa", expuso.

Osorio agregó que Luis Perea ya trabaja de lleno con el grupo luego de su arribo al país el pasado jueves y puede ver minutos el domingo ante los ahuachapanecos pues la intención "es llevarlo de a poco" pero ya es una variante para la parte ofensiva. En la delantera el FAS ha utilizado a Diego Areco y Raúl Peñaranda en los últimos compromisos.

A la espera

Sobre el jugador que dio positivo por el COVID-19 el pasado martes en la previa del duelo por la Liga Concacaf, Osorio argumentó que no se conoce el tiempo de su regreso "pues depende del departamento médico. Sabemos que estos tratamientos son alrededor de 15 días y se debe cumplir con los protocolos así que vamos a esperar".