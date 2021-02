Osma: "Un error fue el que cambió el partido"

Armando Osma analizó de manera tranquila la derrota del Águila contra Firpo y no quedó conforme con algunas acciones del rival utilizadas en el Sergio Torres Rivera, en el duelo por la tercera fecha del grupo Oriente en el Clausura 2021.

Águila perdió por 1-0 y marcha segundo en la tabla del grupo Oriental, fase en la que las posiciones servirán para la ubicación de los equipos en el grupo A o B de la segunda fase.

"El partido lo teníamos manejado y controlado, pero se pierde en un tiro de esquina mal ejecutado y una pelota que no centramos bien, nos agarron en contra y nos hicieron el gol", dijo el entrenador colombiano.

El técnico suramericano vio con recelo algunas situaciones del rival luego de anotar el 1-0.

"Los últimos 20 minutos fue tirarse al piso, enredar el partido, hacer tiempo y no se pudo jugar más. Pienso que el equipo dominó el juego pero con eso no bastó, nos faltó la eficacia de marcar el gol primero. Un error fue el que cambió el partido", expresó Osma, que dirigió desde la grada del Sergio Torres.

A criterio de Armando Osma el cuadro naranja y negro ya asimila su idea de juego pero faltan detalles.

"La idea de jugar y controlar la pelota ya la tenemos pero falta la eficacia", dijo.

El DT colombiano también opinó sobre la situación de no poder dirigir aún desde el banquillo.

"A mí se me es muy difícil dirigir un partido así pero tengo que esperar que me inscriban, no puedo hacer nada. Quisiera estar en el área técnica porque así yo estoy en el partido. Ya pasé por Migración pero falta Ministerio de Trabajo y la Federación", agregó Osma.