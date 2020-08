Óscar René Gómez: “Si volviera a nacer, sería futbolista”

“El Atlético Marte tenía un equipazo y su entrenador, Hernán Carrasco, me dijo que yo tenía buenas condiciones, pero que debía irme cedido al Excélsior de la segunda división, él creyó que era a préstamo, pero no volví al Atlético Marte”.

Fue el punto de partida en la carrera, corría el año 1969, tenía 18 años de edad y mucho futuro por delante. Se fue al Excélsior de Santa Ana y alcanzó en 1970, el ascenso a la primera división.

Llegó al equipo bombardero en 1968 y un año después, luego que no lo inscribieran para militar en el circuito mayor, partió sabiendo que no regresaría. Esta es la historia de Óscar René Gómez, recordado futbolista por su paso en el Excélsior, Sonsonate, Juventud Olímpica, IUSA, entre otros equipos.

Gómez también jugó en la primera división de Guatemala y en Estados Unidos, se retiró del fútbol en el año 1979, reside en Estados Unidos desde hace 40 años. “Entrenaba con el Atlético Marte (1968), pero el entrenador, Hernán Carrasco Vivanco, tenía un equipazo y me dijo ‘te tengo que dejar ir, porque el equipo que tengo es una maquinita, si te inscribo, te voy a tener en la banca y tú estás, para salir adelante’. Según él, me prestó al Excélsior, de la segunda división, comencé a jugar (con ese equipo) y ascendimos a la primera división. Me fue bien.

“No estuve registrado en el Atlético Marte, entrenaba porque me habían dicho que Carrasco era lo mejor que había, pero solo habían estrellas en ese tiempo: Ernesto Aparicio, ‘el Buki’ Espinoza, Manuel Cañada, Ricardo Sepúlveda, Elenilson Santos, Sergio Méndez; no había espacio para mí en ese equipo, a pesar que andaba jugando bien, el hombre (Carrasco) tenía su equipo hecho, según él, me prestó, pero no volví”, detalló.

Tras el ascenso con el Excélsior “empezamos la temporada en la mayor, me dijeron que no me podían pagar más, que seguiría con el salario de la segunda división, les dije que mejor me iba. Como era dueño de mi pase, me fui al Sonsonate”.

SIN SELECCIÓN

En el año 1976, Óscar Gómez llegó al Juventud Olímpica, destacó con buen fútbol, y uno de sus principales sueños era reforzar la selección mayor, que en ese momento era dirigida por Raúl Magaña, también entrenador en la liga mayor del Juventud Olímpica.

Contó que “que en paz descanse Raúl Magaña, cuando habló conmigo, había llamado a cinco jugadores del Juventud Olímpica y me dijo: ‘tu sos el próximo para ir, prepárate’, entrenaba y jugaba bien en mi posición. A los tres días, llega nuevamente Magaña y me dice ‘escúchame Gómez, quiero hablar contigo’, me dijo: me siento mal contigo, porque debes estar en la selección, el problema es que la gente hablará mucho porque ya tengo a cinco (jugadores) del Juventud Olímpica; me puse a reír porque le pregunté ‘¿hasta ahora te das cuenta qué es lo que dice la gente?’ si tu no entrabas a la cancha con el equipo, por no saludar, ahora me vienes a decir que porque alguien dirá que ‘´porque es del Juventud Olímpica lo lleva a la selección’, eso no está bien. Pero de todos modos, gracias. Lo dejé ahí. Me salí y no volví a darle una palabra”.

Sostuvo que siguió en el equipo, pero que no volvió a cruzar palabras con su entrenador “cuando jugábamos decía (Magaña) jugará Rodil Anzora al lado derecho y Gómez al izquierdo, era todo, no me dirigía la palabra para nada, no me llamaba la atención, ni me decía nada. No volvimos a dirigirnos la palabra. Me sentí mal, pero no merecía hablarle por lo que había hecho”.

Fue un duro golpe “me sentí herido por lo hecho por los entrenadores, pero el fútbol me dio mucho, hasta la vez, sigo de entrenador, he entrenado colegios, universidades, escuelas en Estados Unidos y me sigue dando dinero, vivo bien”.

Posteriormente viajó al fútbol chapín para jugar con el Deportivo Zacapa y acto seguido, emigró a Estados Unidos, para firmar su retiro “si muero mañana y si nazco nuevamente, vuelvo a ser jugador de fútbol, adoro tanto el fútbol, pese a que los equipos no paguen a su tiempo, uno siempre juega y trata de hacer bien las cosas, no para los directivos, sino para la afición, porque la gente que adora al equipo, siempre me trató bien. En Sonsonate me siguen tratando bien. Siempre me invitan a una cerveza, pero no bebo ni fumo”, concluyó.