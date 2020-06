Óscar Portillo: "Gracias a Dios ya todos estamos estables"

El pasado 22 de mayo, El Gráfico dio a conocer la historia del exjugador de Municipal Limeño y Juventud Independiente, Óscar Antonio Portillo, quien pidió ayuda para que el personal del ministerio de salud realizará pruebas de COVID-19 a sus tres hijos y a él, luego de padecer síntomas de coronavirus.



Su preocupación era evidente, llamaba al sistema de emergencia 123 y no obtenía respuesta. Su temor era que su esposa, Yohana Mejía, que dio positivo al COVID-19 y que en ese momento estaba ingresada en el hospital Rosales, pudiera haber contagiado a sus hijos Sofía, de 7 años; Santiago, de 3 años; y Mateo 6 meses.



Luego de darse a conocer la noticia, el jugador aseguró que recibió atención del personal del ministerio de salud, quien realizó las pruebas respectivas de COVID-19 y todos salieron negativos.



"Gracias a Dios ya todos están estables, las pruebas salieron negativas, chequearon a mis hijos de sus pulmones, el corazoncito, luego me dieron medicina para estarle dando a los tres, a cada uno diferente y ellos a lo mucho solo fueron tres o cuatro días con síntomas, y después se les quitó; yo también me curé, por el tratamiento verdad, eso nos ayudó", contó Portillo.



Sobre su esposa, aseguró que también está estable, luego de que en su segunda prueba, diera negativo.



"A mi esposa, luego de dos semanas, le hicieron dos pruebas, la primera salió positiva y la segunda ya negativa, gracias al tratamiento y como la doña es fuerte, ella ya está en casa luego de nuevo días ingresada", agregó.



APOYO TOTAL

Toñito, como es conocido, resaltó el gran apoyo que recibió del gremio de futbolista y deportistas luego de darse a conocer la noticia. Asegura que eso le ayudó anímicamente tras pasar por cinco días difíciles.



"Pasamos momentos difíciles, como todos lo estamos pasando ahorita, pero hay cosas positivas después de esto, imaginate de pasar a no saber qué hacer en cinco días que busqué ayuda, luego de la nota que me sacaron me ayudó bastante a que todas mis amistades se dieran cuenta y eso es lo que rescato, la unión que hubo entre mis amigos, gente de deporte, el reportaje destapó todo esto y creeme que yo quedé impresionado por las buenas vibras que recibí de todos lados", aseguró.



"De pensar a que yo estaba solo, hubieron bastante gente que me llamaron, hasta fuera del país, unos médicos que me llamaron de Uruguay, Estados Unidos, de Colombia y de Bolivia por parte de Erick Rivera, eso me ayudó bastante. Jugadores como Óscar Cerén, Juan Carlos Portillo, entre otros estuvieron pendientes de mí", agregó.



PENSANDO EN VOLVER AL FÚTBOL

Tras pasar por esos momentos difíciles junto a su familia, Portillo busca que la situación del país se normalice para volver a ponerse los botines y jugar al fútbol. Toñito asegura que ya está en pláticas y aunque no tiene nada en concreto, asegura que se inclinara por competir en la segunda división para así poder atender por más tiempo a su familia y a su negocio.



"He platicado con algunas personas, pero no hay nada en concreto, estamos esperando primero resolver lo familiar porque tenemos un negocio y estamos viendo si seguir o no por esto mismo de la pandemia y como es algo de comida y como las guarderías no están funcionando".