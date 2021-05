Óscar Montano: “Las cosas tienen que cambiar en el fútbol sala”

El portero de la selección nacional de fútbol sala, Óscar Montano habló sobre la experiencia de estar a menos de 40 segundos para clasificar por primera vez a un Mundial de la modalidad luego de haber perdido por penales ante Guatemala en el partido que definía el último boleto para la cita en Lituania 2021.

Montano es un veterano jugador de fútbol sala. Inició su carrera en esta rama desde el 2008 cuando la modalidad era simplemente un deporte universitario, pero después de 12 años, ha defendido los colores de El Salvador en tres eliminatorias mundialistas.

En esta entrevista, el guardameta habla de la experiencia vivida en el Premundial de Guatemala, de cómo ha crecido el fútbol sala en el país y cómo mira el panorama para la modalidad en el futuro.

Estuvieron a menos de 40 segundos de clasificar al primer mundial de sala, la modalidad en la que siempre has estado, ¿cómo asimilas las cosas tras varios días?

Fue difícil porque teníamos un marcador a nuestro favor, Guatemala empezó a sacar sus sistema de 5-0 con un portero-jugador, lo último fue quizá lo más difícil porque con los compañeros veníamos de jugar tres partidos seguidos en la fase de grupos que en teoría nuestro grupo fue el más difícil, porque jugamos con potencias del área y eso con Guatemala nos pasó factura, el desgaste físico y la concentración. Aún es difícil de asimilar porque llegamos al hotel y había un silencio rotundo, fuimos con el objetivo y convicción de que el boleto lo teníamos que traer y nos pasó así, en los últimos segundos no pudimos sostener el marcador y nos alargamos a la tanda de penaltis.

¿Esta es la vez que El Salvador ha estado más cerca de clasificar o hay otra ocasión similar a la de Guatemala?

Sí, es la primera vez que El Salvador está tan cerca de acceder a un Mundial. Durante la semana en Guatemala nuestro técnico, Juan Carlos Palma nos decía que nos teníamos que enfrentar a quien nos tocara, no nos importaba si era el primer o segundo lugar, el objetivo era pelear por el boleto y así fue, fue la vez que más cerca hemos estado de ir a un Mundial.

¿Cuántos premundiales has jugado defendiendo la camisa de El Salvador en fútbol sala?

He jugado en tres eliminatorias mundialistas con El Salvador, en el 2012, 2016 y 2021, esta última fue el primer Premundial y también fuimos a una copa centroamericanos 2013 en San José Costa Rica.

Óscar Montano, portero de la selección de fútbol sala, disputó su tercer eliminatoria mundialista con la Azul en esta modalidad. Foto FESFUT

El Salvador vivió por un momento una fiebre por el fútbol sala que pocas veces se ha visto, ¿qué tanto captó el grupo ese apoyo de las personas en el país estando ustedes en Guatemala?

Para serte sincero estábamos desconectados de los medios, de los teléfonos, estábamos netamente en la eliminatoria, nos venimos a dar cuenta del ambiente que había en el país hasta finalizar el partido contra Guatemala que tomamos los teléfonos, los medios, nos dimos cuenta que la afición fue grata.

Ese buen papel de la selección de fútbol sala en Guatemala ¿a qué crees que se debe?

Se debe al crecimiento del fútbol sala en el país, todos sabemos que la modalidad inició en los juegos universitarios y después la Federación tomó la iniciativa de crear la liga nacional de fútbol sala y eso ha sido el punto de inicio para que estos jugadores con experiencia, jugadores nuevos, más el cuerpo técnico incidiera bastante para que hiciéramos un buen desempeño.

La liga ha crecido bastante y se nota en el área de Centroamérica y CONCACAF, donde varios representantes de los países nos mencionaron que El Salvador ha crecido bastante, por eso esperamos que el apoyo del sector privado y público se note más ahora que hemos hecho este desempeño en el Premundial.

Vos que has vivido el crecimiento y profesionalización del fútbol sala, ¿qué crees que falte para que esta modalidad se consolide y brinde frutos en selecciones nacionales?

Lo principal sería la inclusión de patrocinadores de la empresa privada y pública hacia la liga, eso le daría un plus porque todos los equipos necesitan una buena estructura económica y material, se tienen que trabajar las bases con niños y juveniles para ir pensando en un futuro porque nosotros ya vamos de salida y eso va ayudar bastante al desarrollo de la modalidad en el país y que podamos convertirnos en una potencia en el área, quedó demostrado que El Salvador tiene talento y habilidades para triunfar en esta modalidad.

PODES LEER: Lluvia de elogios a la selección de fútbol sala

El capitán de la selección nacional de fútbol sala, David Sandoval fue una de las figuras de El Salvador en el Premundial que se realizó en Guatemala. Foto: CONCACAF

¿Crees que esta sea la oportunidad para masificar la modalidad de fútbol sala en el país?

Sí, yo creo que este es el momento ideal para que el fútbol sala pueda despegar, este era el momento en donde el fútbol sala tenía que despegar a nivel internacional y mostrarse como país, no conseguimos el boleto pero sí dejamos esa buena impresión y creo que ahora las cosas tendrían que cambiar. La misma Federación nos respaldó y ahora esperamos que otros entes se sumen a este esfuerzo.

Las luces te enfocaron en el último duelo contra Guatemala, cuando sustituiste a Emerson Lemus tras la lesión, ¿qué pasó por tu mente en ese momento?

Uno tiene que estar preparado para cualquier situación, lastimosamente Emerson Lemus salió lesionado y de ahí el profesor Palma me dijo que me alistara para entrar. Creo que la experiencia ayuda en estas situaciones, en estos partidos de esta magnitud, igual los compañeros mostraron su confianza, eso fue importante en el grupo ya que hubo confianza desde el primer momento en que nos concentramos.

Creo que las cosas se nos dieron contra Guatemala pero las circunstancias del juego se tuvo que dar a favor de ellos, pero contentos por la actuación de los compañeros, creo que es importante sentir el respaldo de ellos en el partido.

Eres arquero de fútbol sala desde el 2008, cuando la modalidad estaba en el proceso amateur y hoy que ya se está profesionalizando, ¿qué tanta satisfacción hay en ti en el sentido de que has sido de los que han sembrado las bases del fútbol sala en el país?

Uno se siente satisfecho por todo el crecimiento que ha tenido la modalidad en el país, como te decía que esto nació en los juegos universitarios de ADUSAL y este proceso ha tenido un buen auge, se crea la liga en el 2016 y ya es ganancia en el país porque muchos jugadores pensamos en aquella época que no íbamos a lograr estar en una liga semiprofesional como ahora, hoy la final entre San Salvador y Soyapango fue un día viernes en la noche en el Palacio de los Deportes, y quiérase o no era difícil llegar, pero al final estuvo lleno, eso muestra y te hace sentir satisfecho por todo el recorrido que ha tenido la modalidad en nuestro país y uno se siente parte de ello.