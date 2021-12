Oscar Molina: "Mi meta es llegar a primera división"

Óscar Molina, delantero del equipo Atlas de la tercera división, finalizó el Apertura 2021 como el goleador del torneo en la liga de bronce.

Los 24 goles que consiguió Molina en la fase regular no solo le valieron para avanzar a la etapa final del torneo sino que también para obtener por primera vez el premio del Hombre Gol de Bronce.

“Contento y satisfecho por este triunfo que he conseguido que es muy importante en mi carrera”, expresó el delantero del Atlas.

A pesar de haber logrado el premio de goleador en la tercera división, Molina confesó que su meta es llegar a la máxima categoría del fútbol salvadoreño y estar en un equipo importante del circuito mayor. El delantero nacional también comentó que portar la camiseta de la selección salvadoreña es otro objetivo en su carrera.

“Como todo jugador aspiro a llegar a primera división, poder estar en un buen equipo y algún día vestir la azul y blanco”, dijo Oscar.

El premio del Hombre Gol de bronce es el primero que consigue el atacante del Atlas en su carrera y se lo dedicó a su familia, quienes lo han apoyado en todos estos años.

“Le dedico este premio primeramente a Dios porque él es el que me da fuerzas cada día para poder venir a entrenar y luchar por mi familia, mi madre, mi esposa, mi hija y todo el equipo que me ha ayudado”, expresó Molina.

El equipo de Gabriel Álvarez no dio tregua en el torneo y todo el poderío ofensivo del equipo de San Rafael Obrajuelo fue clave para que Molina se hiciera acreedor del premio goleador.

“Quiero felicitar a Oscar por el logro que ha obtenido. Ha sido un trabajo de equipo, donde todos los compañeros han aportado para que el llegue a ganar este premio. No ha sido fácil, ha sido trabajo duro. Estoy contento por él, por el equipo y espero que sea el primero de muchos más que pueden venir”, dijo el técnico del Atlas, Gabriel Álvarez.

Hay que recordar que, Molina gana el premio de goleador en un torneo especial ya que es la 30 edición del premio Hombre Gol, dónde se reconocerán a varias figuras del fútbol salvadoreño que han dejado su huella en las estadísticas del balompié cuscatleco. Consciente de eso, Molina no ocultó su agradecimiento al resto del plantel del Atlas por ser claves en la consecución del premio.

“Ha sido un trabajo en equipo, no ha sido fácil para mis compañeros pero estoy muy contento por ellos ya que me dieron la oportunidad de conseguir este premio”, profundizó el goleador de la liga de bronce.

Los 24 tantos anotados en el Apertura 2021 sin lugar a dudas supusieron el mejor torneo a nivel individual para Molina con la particularidad de que el delantero salvadoreño no lo tenía como objetivo desde el inicio de la temporada pero el hecho de ganar el trofeo del ‘Hombre Gol’ convierte este Apertura en su mejor torneo en lo que lleva de carrera.

“Se puede decir que ha sido el mejor torneo ya que se consigue un logro. No me lo propuse desde un inicio pero Dios me dio la bendición de poder conseguirlo”.