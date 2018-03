Óscar Menjívar fue operado y estará seis meses inactivo

Gracias a Dios ya recibí el alta médica , ahora a recuperarme y seguir luchando por salir adelante , siempre con alegria y motivación. pic.twitter.com/y8lD65xusL — Oscar Menjivar (@OscarMenji47) 30 de mayo de 2017

Gracias a Dios mi operación fue un exito , agradecido con mis padres por que han hecho esto posible??. pic.twitter.com/Pq614SPqLg — Oscar Menjivar (@OscarMenji47) 29 de mayo de 2017

Óscar Menjívar fue operado el lunes anterior de la lesión de ligamento cruzado de rodilla, pero según indicó el jugador del UES los costos de la intervención quirúrgica fueron cubiertos por sus padres.Menjívar, jugador de 19 años explicó que el equipo UES le prometió ayudarle con el 50% del costo de la intervención y están a la espera de la respuesta.El jugador fue parte del descendido UES y sufrió una lesión en su rodilla en la fecha 19 durante el juego contra Águila la cual lo obligó a una intervención quirúrgica.“Me operaron en el hospital central con un doctor privado y hasta el momento todo el costo de mi operación lo asumió mi familia. Nosotros estuvimos llamándoles (al UES) para ver que opción nos daban, nos dijeron que nos darían el 50% de la operación, pero se llegó el día de la operación y han queado de avisarnos”, comentó el jugador.Óscar Menjívar confirmó que su recuperación tardía unos seis meses por lo que no tendrá actividad en el torneo Apertura 2017.“Es un poco decepcionante estar en una situación, ellos prometieron el 50% de la operación cosa que no tendría que ser así sino que costear todo ellos, yo me lesioné jugando con el equipo y gracias a Dios y el esfuerzo de mis padres ya superé esto. Ahora a pensar en mi recuperación”, expresó Menjívar.La operación tuvo un costo de 4.500 dólares, informó el futbolista.Por su parte Mario Alegría, representante del UES explicó que están en la disposición de cumplir con los acordado a los padres del jugador, pero aclaró que existen procedimientos que hay que cumplir para no incurrir en irregularidades con la Corte de Cuentas y se pondrán en contacto con los familiares.Según Alegría ya hay un punto de acta en el que se acordó darle el 50% de la operación y solo es de iniciar la gestión con los respectivos recibos."Se tuvo pláticas con la mamá de Óscar y se acordó darle el 50% porque ellos decidieron con qué médico lo iban a operar y eso sale de los procedimientos que tiene la Universidad. Hay procedimientos que hay que respetar dentro de la Universidad, no actuamos de forma arbitraria y el papá tiene que traer los recibos para tramitarle ", dijo Mario Alegría.