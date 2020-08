Óscar Martínez se anima al negocio de lácteos

Los retos de la vida hay que saber afrontarlos. Esa es la consigna del exdefensa y ahora auxiliar técnico del Sonsonate, Óscar Martínez, quien se animó junto a su familia a crear un pequeño negocio el cual ha ido creciendo durante la pandemia.

El plantel cocotero tenía una deuda de dos meses los cuales fueron solventados hasta el mes de mayo, antes del plazo para presentar finiquitos ante la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), razón por la que "lo que nos dieron sirvió para pagar las deudas que se tenían". Por ello y ante el eventual retraso de la próxima temporada, Martínez tomó a bien iniciar con su nuevo proyecto.

Se trata de una venta de lácteos llamada "La Vaca Lola", título puesto por su hijo menor, Samuel, y que ha involucrado a toda su familia para vivirlo como una gran experiencia. Ya tiene su página en Facebook y las personas que quieren hacer sus pedidos lo hacen a través del número 7750-2194 con entrega a domicilio en Soyapango, San Salvador.

"La parte económica y laboral ha sido complicado por la pandemia. Me preguntaba ¿qué hago? Porque no podía estar con los brazos cruzados, pues el dinero no iba a llegar. Tomé la decisión de poner un pequeño negocio, ya lo venía madurando, lo compartí con mi esposa y mis padres y fue así como pusimos el negocio de lácteos. Ya tengo dos meses de estar con esto y le doy gracias a Dios porque nos ha ayudado", dijo Martínez.

De esta manera puede suplir las necesidades y pagos básicos que se tienen. Ha sido del agrado de sus conocidos y clientes, pues hay buena aceptación de la gente. Su padre le ayuda a traer los productos mientras su madre y esposa le ayudan a preparar las entregas, una situación que le ha ayudado en gran manera para salir adelante.

"Queremos tener algo estable, este negocio nos ha ayudado y si bien el fútbol es mi pasión, llegará un momento en que tendremos que dejarlo. Espero en un futuro crecer con nuestro proyecto", agregó.

Uno de sus amigos, Juan Carlos Serrano, exjugador profesional, le hizo una reflexión importante: "nosotros no nos preparamos para otra cosa que no sea el fútbol. Ahora vemos la necesidad de tener otra actividad o profesión". Por ello, reconoció que muchos deportistas no han tenido otra alternativa para obtener ingresos en esta crisis económica por el COVID-19.

Óscar Martínez se retiró como jugador profesional en 2010 y tuvo un amplio recorrido en la primera división que tuvo un inicio en la temporada 1995-96 con el Dragón y luego militó en el FAS, Alianza, Marte, Metapán, Municipal Limeño, Independiente, Águila y Balboa. Obtuvo sus títulos de entrenador y llegó la temporada pasada con el Sonsonate como auxiliar técnico de Rubén da Silva en el cual estuvieron en la lucha por evitar el descenso.

El equipo

Martínez ha estado al frente de la preparación del plantel a través de sesiones virtuales. Junto al preparador físico, Juan Monroy, el trabajo ha sido de dar los lineamientos al jugador para estar activos.

"Uno tiene que dar esa orientación al jugador también en el aspecto psicológico pues debido a esta situación de la pandemia tienden a tener estrés y preocupación. A través de las sesiones vía Zoom se hacen bromas, intentamos motivarlos porque es una época difícil", agregó.