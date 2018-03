Óscar Guerrero sorprende en redes con una camisa del Alianza

El colombiano Óscar Guerrero suma ya 12 equipos diferentes en sus trayectoria deportiva y optó por celebrarlo en su Facebook con una épica foto en la que recordó su pasado aliancista.

El delantero publicó una imagen con las camisas de los equipos en los que ha militado, entre estos el Alianza, cuadro al que llegó como refuerzo en junio de 2015 y jugó hasta el Apertura 2016.





El colombiano sumó 10 goles en el Apertura 2016 de un total de 24 como jugador albo y fue el máximo anotador del conjunto paquidermo en dicho torneo.

EN UN DESTINO INSÓLITO

El cafetero dejó el equipo salvadoreño después del torneo Apertura 2016, cuando fue puesto como transferible y ahora el futbolista de 32 años está con el Aris Limassol de Chipre.

Guerrero militó en Academia (su primer equipo), Atlético Bucaramanga y Cortulúa, todos de Colombia; además ha defendido los colores de Deportivo Armenio, de Argentina, y Pyunik Ereván, de Armenia.

En el fútbol israelí jugó con Ramat HaSharon, Hapoel Jerusalem, Maccabi PT, y en Malta vistió la camiseta de Vittoriosa Stars y Balzan.

"Cuando debuté en Colombia, siempre me propuse la idea de jugar fútbol en el exterior, en gran parte por mi nivel profesional, pero también a nivel personal, por crecer intelectualmente, culturalmente. Cuando tuve la primera oportunidad de ir a Argentina, lo hice sin dudarlo dos veces. A partir de eso, en parte por mi búsqueda, y en parte por el destino, es el que he ido de un país a otro, son de las cosas que he sabido aprovechar", contó en 2016, como parte de su larga trayectoria.

El colombiano habla hasta cinco idiomas y es considerado un trotamundo del fútbol.