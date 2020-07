Óscar Guerrero: "Alianza es uno de los equipos que más me ha marcado"

El delantero del Vittoriosa Óscar Guerrero habló desde Malta con El Gráfico para recordar el título número 11 de Alianza en el Apertura 2015. El colombiano tiene bien marcado su momento como aliancista y asegura que el club salvadoreño es especial en su larga trayectoria.

Tras su paso por Alianza, donde tuvo muchas actuaciones memorables como el triplete marcado a Antigua Guatemala en la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2016, Guerrero emigró al balompié de Chipre, luego a México y por último regresó a Malta, donde por el momento tiene contrato con el Vittoriosa.

El delantero colombiano, que marcó un total de 20 goles en El Salvador y 3 en Concacaf, asegura que a sus 35 años todavía espera darle un poco más al fútbol de alto rendimiento. También confiesa sentirse satisfecho por su papel en Alianza, donde volvieron a poner al equipo en lo más alto luego de cuatro años de sequía.

Ya pasaron cinco años de aquella final contra FAS, ¿qué recuerdos te trae ganar un título con Alianza y más si es frente de unos de sus archirrivales como lo es equipo tigrillo?

Yo creo que lo más importante cuando uno como jugador pertenece a un equipo como lo es Alianza es poder llevar esa alegría que representa un título y sobre todo para los hinchas y uno como jugador siempre espera un buen torneo pero al final siempre se espera poder culminarlo con el campeonato y creo que en esa ocasión fue muy especial haberlo conseguido contra FAS y en un momento donde Alianza llevaba varios torneos sin quedar campeón, entonces creo que muy valioso volverle a dar la alegría a los albos que siempre han apoyado al equipo.

¿Tienes un recuerdo en específico del día de la final, de algún detalle del partido?

Recuerdo muy bien que venía de recuperarme de una lesión y recientemente había tenido la oportunidad de anotar e iniciar la remontada ante Chalatenango y esa final no la inicié jugando, pero tenía la confianza del entrenador, Rubén Alonso, para que lo hiciera al terminar el primer tiempo, entonces me acuerdo de la emoción, de estar concentrado al momento de entrar y ver el estadio lleno, todos los hinchas albos y sin duda otro recuerdo es el momento del gol de Ramón Martínez de Paz, estaba junto a él al momento del gol, recuerdo que nos abrazamos y caímos al suelo en el mismo momento donde él estaba golpeado en la cabeza.

Marcaste 20 goles en Alianza, que es por lejos tu mayor número de goles en un club en tu carrera, ¿fue especial tu paso por El Salvador?

A nivel internacional sí fue muy importante haber conseguido esa cifra de goles en el torneo local, sumándole los cuatro goles que hice con Alianza en Concacaf, entonces obviamente destaco como uno de los mejores momentos de mi carrera. Ya en otro club tuve la oportunidad de marcar 30 goles y represento ser el goleador histórico de un equipo en Colombia, pero definitivamente mi paso por El Salvador, los goles, el estilo de los goles, los momentos fueron especiales y creo que es algo que tengo muy guardo en la memoria, me gusta revivirlo y eso es lo más gratificante, que haya pasado el tiempo y que me recuerden por eso.

¿Te faltó hacer algo en Alianza antes de que salieras de El Salvador?

La verdad siento que lo di todo lo que tenía en ese momento, pero me quedé con las ganas de ganar otro título porque siempre he aspirado a ello, de haber conseguido otro título y de pronto, saber que si hubiéramos trabajado un poco más pudimos haber avanzado a la siguiente fase en la Concachampions. Pero me siento muy satisfecho por lo que pude conseguir.

Siguiendo con tus estadísticas, tienes cuatro goles en Liga de Campeones de CONCACAF, tres de esos fueron contra Antigua Guatemala, ¿fue esa tu mejor presentación con Alianza?

Sin duda es una de las más especiales, por lo que significó ese partido, representa el hecho de un partido internacional, del ambiente que genera, recuerdo muy claro a los hinchas que viajaron y estuvieron presentes en el estadio, presiento que fue un regalo hacia ellos y por los que lo estaban viendo en la casa y sí creo que es de los grandes partidos que jugué con Alianza y sin duda voy a tener siempre en la mente.

Entonces, ¿cuál fue tu mejor tarde como aliancista?

Creo que en este momento recuerdo muchos que pudieron haber sido los mejores, como ese partido en Concachampions, un partido que jugamos contra Marte, que ganamos 6-1, recuerdo que un día feriado le ganamos a Chalatenango y tuve la oportunidad de marcar dos goles, uno de ellos de media cancha y sobre todos los partidos que representaban grandes victorias. Esas son las tardes que siempre me gusta tener en la memoria.

¿Qué fue de Óscar Guerrero después de su paso por Alianza, donde fuiste a Chipre, México y Malta seguidamente?

Siempre hay que dar un paso adelante, un salta que uno tiene que ver cada movimiento que haga, sin duda, Alianza es uno de los equipos que más me ha marcado y después estuve en Chipre, estuve en un equipo de una liga que cada vez crece más y sin duda el paso por México, en una liga competitiva, con intensidad y profesionalismo, fueron dos pasos importantes para crecer y ahora en Malta, regresé luego de dos años a revivir ciertos momentos con el primer equipo que estuve allá. Entonces he tratado de ir aprendiendo, evolucionando en el fútbol y siempre tomando cada paso como un proceso de aprendizaje, de retos personales.

Según tu experiencia, ¿qué diferencia tiene el fútbol salvadoreño con el resto de países donde has jugado?

Al comparar siento que El Salvador tiene equipos con un buen nivel, se nota que han evolucionado, así como se ve en las presentaciones que ha hecho en la Concachampions; es un fútbol que tiene técnica y con más profesionalismo, más trabajo en lo técnico, físico, psicológico, llevándolo todo al punto bien alto podría tener un desarrollo más elevado como lo espera la mayoría de salvadoreño y sin duda El Salvador tiene un fútbol que vale la pena invertirle, trabajar más fuerte para que el fútbol salvadoreño esté mejor representado a nivel internacional.

Y ¿ves mucha diferencia en el Alianza donde jugaste al de hoy en día?

Por lo que he visto, el Alianza de hoy es un equipo más maduro y evolucionado bastante, en nómina se ve que hay muchos jugadores con mucha experiencia a nivel local, tiene los mejores jugadores de El Salvador y eso ha marcado la diferencia con los demás equipos, creo que eso ha sido la diferencia, es el equipo más maduro y eso representa el fútbol: una evolución.

En su momento nosotros lo hicimos, tratamos de hacer la diferencia y de poner a Alianza en el nivel que merecía, de estar peleando las finales, y he visto que han mantenido esa constante.

Y a tus 35 años de edad, ¿ya piensas en el retiro?

Yo creo que todavía tengo unos cuantos años más de fútbol en buen nivel, espero seguir desarrollándome como futbolista un par de años más y ya se piensa de una forma más madura, también pensando en lo que puede ser el momento después de terminar la carrera. Por el momento está el interés de seguir, tengo la salud, la parte física, la parte técnica para seguir haciéndolo.

Y aparte del fútbol, en qué dedicas el tiempo, sobre todo en este momento donde la mayoría de ligas están paralizadas.

En este momento hay que mantener la parte física y trato de hacer ejercicio a diario y para mientras aprovecho para trabajar en mi proyecto que ya es un hecho, que es un lanzamiento de un libro que escribí, en ello he dado todos mis esfuerzos para presentarlo. También busco diferentes actividades en donde uno pueda desarrollar lo intelectual, en donde uno como persona vaya creciendo a pesar del momento.

¿Cómo se llama libro?

Se llama Vestigios, es una novela de muchos personajes y lugares del mundo, es una interacción de un poco de todo lo que ha sido la experiencia, así que yo trato de desarrollar mi faceta de escritor, ya fue publicado por la editorial y lo haré oficial en unos días.