Óscar Cerén: "De porcentaje estoy a un 80%"

Después de un año sin jugar un partido oficial, Óscar Elías Cerén aparece en el programa Güiri Güiri al Aire sus sensaciones y expectativas con Alianza, además de reconocer que está un 80 por ciento de su nivel óptimo.

El mediocampista quezalteco descrito que trabaja para recuperar su mejor condición y espera con ansia su debut en el Clausura 2021 con los albos.

"Ya estamos trabajando con todo en el equipo para ser una opción, entonces el sábado ya va a ser una decisión del profe pero en lo personal ya estamos a la disposición del equipo", declaró Cerén Delgado a la mesa más redonda.

Cerén destaca por su velocidad y ritmo de juego pero no ha tenido acción en los últimos 12 meses luego de la pausa por la pandemia en el fútbol y del intento de jugar en la segunda división de España, sueño que no concretó.

"Estuvimos activos y en la parte física me siento bien he trabajado al mismo ritmo de todos mis compañeros, hemos hecho fútbol y el ritmo del partido es el que un poco me puede pasar factura porque se ahoga más rápido uno, pero en lo personal creo voy bien, no perdí mucho ritmo y ya estamos a la disposición del profe ", descrito.

A criterio de Óscar con el nombramiento de Milton "Tigana" Meléndez al banquillo albo cambió un poco el esquema pero como jugador está en la disposición de adaptarse a cualquier idea.

"En el caso de algunos esquemas, el jugador se siente mejor y le favorece más, hay que sacar provecho porque Alianza jugadores tiene rápidos por las bandas y se adaptaría rápido uno por la posición que juega uno y ya tiene experiencia ahí", señaló el jugador de 29 años de edad.

"De porcentaje estoy a un 80%", reconoció Óscar Cerén, quien no juega en el fútbol salvadoreño desde el 4 de marzo de 2020, cuando Alianza enfrentó a El Vencedor en el estadio Las Delicias, duelo correspondiente a la novena fecha del Clausura 2020 .

Dejó claro que extraña jugar y aprendió la lección luego de estar sin equipo por largo tiempo. "La enseñanza que hay es de vivir cada entreno con alegría, cada partido que se juega vivirlo como si fuera el último. Ya hace falta estar jugando, pero estoy tranquilo porque sé que la ventaja que me llevan los demás solo son tres meses del torneo que no jugué y ellos estaban parados toda la pandemia y con el trabajo voy a llegar al ritmo con el que estaba ".

Entre sus anhelos está celebrar otro título con los albos. "Tuve la oportunidad de estar cuando fuimos bicampeones y tuviste la oportunidad de ganar el tricampeonato pero el fútbol es así y no lo pudimos ganar y hoy vuelve a estar la oportunidad de poderlo lograr y todos los compañeros son conscientes del torneo se está jugando".

"La idea de todo equipo es llegar a la final y ganarla y Alianza no es la excepción, todos mis compañeros están comprometidos a llegar a otra final, y primero Dios, ganarla", dijo Cerén que recalcó que está concentrado en el equipo.

El futbolista oriundo de Quezaltepeque también mencionó que en su contrato está la opción de poder valorar ofertas del extranjero al final de cada torneo.