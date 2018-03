Óscar Cerén rompió su sequía goleadora con Alianza

Óscar Cerén pasa por un buen momento junto al Alianza y esto lo llevo a marcar una diana mas en este torneo clausura 2017 de la primera división profesional.

El extremo derecho anotó el domingo, en un partido complicado ante el Dragón. Lo hizo al minuto 65: tras un desborde en el área sacó un disparo con su pierna derecha que generó el empate (2-2) para su equipo. Luego los albos anotarían un tercer tanto y se quedarían con los tres puntos.

"Estoy contento por el gol. Tenía cuatro fechas de jugar y no había anotado, gracias a Dios se me dio la oportunidad ayer y eso me motiva a seguir trabajando. Espero que vengan más seguido los goles", expuso el jugador paquidermo.

"Si me da la oportunidad el profesor en el próximo encuentro, espero hacer las cosas bien desde principio a fin y seguir anotando goles para el Alianza y para mi cuenta personal", declaró.

Cerén espera seguir sumando en la próxima jornada en la que enfrentarán al Municipal Limeño, en juego correspondiente a la sexta fecha del Clausura 2017.